【健康快訊】偏頭痛︱全日疼痛欲裂不休止 偏頭痛多發於年輕女性 患病逾十年身心俱疲

年輕女性是偏頭痛的常見「攻擊」對象，而且此症難以完全痊癒，因此一旦病情不受控制，痛感或全日不休，甚至持續數天，意味患者或面對長年、日復日的疼痛。中大內科及藥物治療學系助理教授、腦神經科專科葉耀明醫生指出，患上偏頭痛的時間越長，治療的難度日增，其中一個原因是患者的藥物依從性不高，難以預防發作。當發作不斷，偏頭痛會引爆更大的「炸彈」，患者情緒可能會崩潰，導致情緒病。

香港中文大學的數據顯示，目前有近16,000名偏頭痛患者正在公營醫療系統跟進病情，患者大多為年輕女性，而且症狀甚為嚴重，大部分人已患偏頭痛超過10年。葉醫生指出：「臨床上衡量患者的嚴重程度時，除了會考慮發作密度、痛楚程度外，更會評估病情對患者的學業、生活、工作的影響。」上述的中大的數據亦顯示，有4成患者更因偏頭痛而失去部分工作及日常生活能力。

偏頭痛每次發作可能會影響患者數小時至數天，葉醫生指出，偏頭痛主要分為陣發性或慢性，若1個月內發作超過15天便屬慢性偏頭痛；陣發性偏頭痛的發作頻率雖較低，但疼痛程度則較嚴重，最嚴重甚至有機會出現血管痙攣。「偏頭痛一般不會發作超過72小時，但引發的劇痛甚至乎與腦出血所致的頭痛難以區分，因此首發頭痛時必須求醫，及後需依照醫生指示下用藥控制。」更大的影響是，患者或會受偏頭痛所困而影響工作和社交，更有不少研究顯示，偏頭痛與重度抑鬱、焦慮症及其他精神疾病有密切關聯。

偏頭痛︱新型治療或有助抑制神經傳導物質

患上偏頭痛的時間越長，幫助患者減輕症狀的難度越高。因為偏頭痛涉及多種因素的複雜相互作用，包括患者疼痛忍受程度、社會心理障礙、對長期預防藥物的依從性等。葉醫生補充：「藥物依從性與傳統藥物的副作用息息相關，根據中大問卷調查，大部分患者於服用三環抗抑鬱藥後容易渴睡，或服用抗癲癇藥後記憶力變差。」

新一代藥物如CGRP抑制劑副作用較少，能有效預防偏頭痛發作，CGRP是一種由神經釋放的蛋白，是引致偏頭痛症狀的主因。所以透過降低CGRP水平，可有助患者預防及紓緩偏頭痛發作時的症狀。

一名年約30歲的患者，從中五、中六時便開始有偏頭痛，起初他以為是因考試壓力而誘發，但當他畢業後投入醫護界，情況越發嚴重，曾作嘔、畏光、畏聲等，嚴重影響工作以及日常生活。初時只以止痛藥減痛，但後期也告無效。因此醫生便轉而處方CGRP單株抗體，頭痛的發作次數得以減少，每次發作的痛感也較輕微，亦可以減少使用止痛藥物。