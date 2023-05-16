【健康快訊】兩成半中風個案為心房顫動患者 及早預防免血塊塞腦血管

突然嘴歪、言語不清、甚至是一邊身無力麻痺，不少人也知道這些是中風的病徵，需要盡快求診醫治。然而，中風的真正原因，可能連中風患者也未必知曉。心臟科專科劉澤均醫生指出，中風個案中以缺血性中風較為常見，但這不一定單是腦血管問題，有約兩成半缺血性中風個案的根源是心房顫動。「由於心房顫動的病徵並不明顯，因此不少患者不幸中風後才得知『幕後推手』原來是心房顫動。」

正常人體的心跳有規律的跳動，一旦患上心房顫動，患者的心跳會變得紊亂，一般而言，患者未必能察覺心跳有異常，惟病情一直惡化的話，患者或會感到心跳過快、失去規律，甚至出現氣喘、頭暈、胸痛等不適。劉醫生指出，更大的「危機」是心房顫動影響心臟血液流動，滯留在左心耳的血液可能會凝結成血塊，當血塊經血液循環進入腦血管後，有機會堵塞血流，導致缺血性中風。劉醫生指出：「心房顫動患者中風的風險，比一般人高5倍。」

評分表助評估中風風險

心房顫動與中風關係密切，定期覆診及評估中風風險對長期管理病情十分重要，劉醫生表示：「若患者患上心房顫動，可透過CHA2DS2-VASc風險評分表以評估其中風風險，分數越高，代表風險越高。如達2分或以上，醫生會建議患者服用抗凝血藥（俗稱薄血藥）以減低中風風險。」

新型抗凝血藥飲食禁忌較少 提升生活質素

傳統抗凝血藥與食物有較多相沖，患者須避免進食含維他命K的食物，當中包括不少蔬果，並需定時抽血監察凝血指數，從而調整藥物劑量。而現時新型抗凝血藥的飲食禁忌較少，患者亦不需定期抽血，有助維持患者生活質素。劉醫生指出：「處方藥物時，醫生會考慮患者的意願及身體情況，如患者希望由傳統轉用新型藥物，醫生會檢查患者的血凝固狀態國際標準化比值（INR），如數值低於2，即血液的稀薄狀態合適、凝血風險較低，便可轉用新型抗凝血藥。」

劉醫生憶述一個個案，何先生本身患有心房顫動，但他同時患有糖尿病、高血壓、年紀亦較大，屬於中風「高危一族」。患者本來擔心服用抗凝血藥會有出血風險而拒絕服用，最終因病情缺乏管理而不幸中風。及後醫生向患者詳細解釋後，患者決定服用新型抗凝血藥及調整生活習慣，希望降低再次中風的風險。劉醫生提醒，醫生會與患者商討並平衡藥物的效用與風險，毋須過於擔心，如有不適或疑問，應盡早求診。

以上資訊由劉澤均醫生提供