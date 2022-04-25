【健康快訊】前列腺癌新症十年升7成 藥費封頂助患者安心抗癌

根據癌症統計數據，前列腺癌是香港男性三大常見癌症，其新症十年升幅達70%，情況令人擔憂。泌尿外科專科李卓暉醫生表示：「逾半新症已達晚期，情況極不理想，故定期身體檢查、及早診斷和治療是非常重要。」近年有社福機構推出相關藥費封頂計劃，讓晚期患者接受適切治療，維持生活質素。

香港癌症資料統計中心的2019年報告指出，前列腺癌新症由2010年約1,500宗攀升至2019年2,532宗，升幅達7成，李醫生說：「升幅反映獲確診的患者數目增多，並不一定代表發病率上升。」他解釋，近年醫學水平進步及大眾健康意識提高，更多人定期做身體檢查，經抽血化驗後，繼而求醫並發現患癌。

成因未明 早期發現或能根治

前列腺癌的確切成因未明，多見於中老年男性，且早期症狀並不明顯，李醫生建議40歲或以上男士應盡早進行身體檢查。若驗血發現前列腺特異抗原(PSA)指數較高，即表示患前列腺癌的風險較高，宜更頻密地進行檢查並及早求醫，一旦不幸發現患癌，亦能及早治療。李醫生表示：「早期發現的前列腺癌絕對有機會根治，故越早診斷越好。」

晚期接受適切治療 總存活期或達5年

早期前列腺癌可透過積極監察及前列腺切除術等根治性治療處理。然而若病情已發展至晚期，即癌細胞擴散至身體其他器官如骨骼等部位，患者或需考慮使用荷爾蒙治療，抑制身體分泌男性荷爾蒙，切斷刺激癌細胞生長的養分，暫時控制病情。李醫生指出：「荷爾蒙治療是擴散性前列腺癌治療方案的主軸，若病人身體狀況許可或病況較高危，可能考慮荷爾蒙治療配合化療或新型口服荷爾蒙標靶藥物使用。」李醫生強調，晚期前列腺癌患者在接受適切治療後，總存活期中位數可達5年，低擴散量病人的存活期更可高至7年多，加上藥物研發一日千里，籲患者切勿灰心。

新型口服荷爾蒙標靶藥物成主流治療之一

針對擴散性荷爾蒙治療失效前列腺癌(mCRPC)的晚期患者，新型口服荷爾蒙標靶藥物給予病人化療外之有效選擇。研究顯示，其影像無惡化存活期中位數為20個月，較接受安慰劑的患者長逾1年，亦能延後使用化療的時間，同時降低死亡風險。根據最新數據顯示，於擴散性前列腺癌發病初期提早使用荷爾蒙治療配合新型口服荷爾蒙標靶藥物亦有效延長壽命。李醫生說：「與化療相比，其出現嚴重副作用的機會較低，患者較容易接受。」

藥費封頂計劃 安慰患者心靈

李醫生表示，若治療效果理想，患者須繼續用藥。然而前列腺癌患者大多較年長，未必有固定收入，持續用藥難免構成經濟壓力。幸而有社福機構推出藥費封頂計劃，涵蓋公私營醫療機構的晚期前列腺癌患者，他們只需自付首十多個月藥費，便可繼續免費用藥，直至醫生改變處方。李醫生表示：「計劃讓患者對治療費用有一定預算，減輕他們經濟及心理上的壓力，無疑是一種心靈上的安慰。」

有需要的患者可向以下機構查詢：

公立醫院患者：聖雅各福群會惠澤社區藥房(電話：2831 3289)

私營醫院及診所患者：香港藥學服務基金配安心藥房 (電話：2979 0380)

資料由泌尿外科專科李卓暉醫生提供