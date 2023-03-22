【健康快訊】大便不暢通增痔瘡風險 嚴重痔瘡或需以手術切除

提及痔瘡，大家可能會感到尷尬，甚至因此而置之不理。但痔瘡屬都市人常見疾病之一，除了令患者如廁時感到痛楚及大便帶血外，患者走路或坐下時或因摩擦到痔瘡而出現疼痛，令人「坐立不安」，並影響日常生活。其實，治療痔瘡並沒有想像中複雜，如果情況輕微，患者只需要在診所透過儀器處理，並非一定要進手術室接受手術。

痔瘡成因與飲食習慣有關 嚴重程度分一至四級

痔瘡是由於肛門內一些軟組織及靜脈出現異常充血而形成，常見病徵包括：流血、痔瘡凸出、出現痛楚等等，主要成因與飲食習慣有關。外科專科譚慧賢醫生表示：「如果纖維攝取量不足及飲水量較少，大便變得不暢通，排泄時需要使用更大力量，長時間持續的話便會形成痔瘡。」除此之外，孕婦及肥胖人士也屬於高風險群組，由於他們的腹內壓力較大，阻礙了肛門部位的血液循環，更容易引致痔瘡。

痔瘡分為內痔、外痔及混合痔。在直腸內，有一條齒狀線的界線來分開直腸內部及外部，在齒狀線以上出現的痔瘡屬內痔，齒狀線以下屬外痔，而混合痔是在齒狀線上、下都出現痔瘡。除了分為不同類型外，醫學上也將痔瘡的嚴重程度分為一至四級，醫生會按照痔瘡類型及嚴重程度來決定對應的治療方法。

嚴重痔瘡需考慮手術切除 新式痔瘡槍手術助減低手術痛楚

譚醫生指出：「一些病情較輕微的患者，醫生可能使用橡筋圈結紮術處理。橡筋圈結紮術的原理是使用特製的橡筋圈將痔瘡的根部紮著，讓血液不能到達痔瘡，繼而讓痔瘡自行脫落。」使用這個治療方案無須麻醉，並可於門診或日間醫療中心進行。但對於一些病情較為嚴重的患者，例如：已經達三或四級痔瘡，醫生可考慮透過手術形式為患者治療。手術主要可分為兩種，分別是傳統痔瘡切除手術及較新式的痔瘡槍手術。傳統痔瘡切除手術直接將患處的痔瘡切走，傷口便會在齒狀線外邊的肛門位置，患者較容易感到腫痛，復原時間亦較長，但長遠來說效果較為持久。而較新式的痔瘡槍手術，原理是將痔瘡上方環狀的直腸黏膜切走，繼而將整個痔瘡位置拉進肛門內，從而減輕患者的病徵及流血量。手術帶來的痛楚較少，但復發機會相對較大。譚醫生提醒：「雖然這兩種手術方法各有好處及局限，但選擇手術形式前需要先由醫生作詳細評估，再為患者選取最合適的治療方法。」