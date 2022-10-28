【健康快訊】天氣濕熱增過敏感染風險 認清皮膚病治療有法

香港天氣潮濕炎熱，都市人在環境濕度高、排汗量增加的情況下，容易出現皮膚問題。然而，若有蚊叮蟲咬，傷口位置亦會痕癢及紅腫，較難分辨是皮膚病如發炎或是被蚊叮；前者一旦延誤診治，後果不堪設想。陳囿全醫生指：「延誤診治或忽視皮膚炎症導致病情惡化，可能會令傷口感染流膿，甚至細菌入血，導致敗血症，對患者構成嚴重威脅。」

三大皮膚問題易混淆 需看清發作皮膚狀況

都市人常見的皮膚問題包括蕁麻疹、細菌及真菌感染，它們的泛紅狀況相似，容易混淆。蕁麻疹主要分急性及慢性，視乎發作時間而定，快則數分鐘，慢則數小時，患者會因接觸到致敏原而出現皮膚凸起、痕癢或紅腫等症狀。而真菌感染如汗癬等，受感染位置像被圓圈包圍，中間較淡色，多汗的人較易患上。陳醫生解釋：「真菌容易在濕暖的環境滋生，而夏天炎熱又潮濕，可能外出一會就大汗淋漓。當汗腺被堵塞，無法排出汗水，便可能導致皮下發炎；若因搔癢造成損傷，或有機會令傷口受真菌感染。」至於細菌感染症狀更為明顯，傷口會紅腫，甚至發熱及含膿。

由於被蚊叮蟲咬的情況與皮膚病症狀相似，當皮膚出現紅腫，陳醫生建議患者可回想自己曾否到訪多蚊蟲的地方，以及留意紅腫位置是否有被叮咬的痕跡，以初步判斷是蚊叮蟲咬或是皮膚病。

不同皮膚問題 治療方式不一

蕁麻疹患者大多受來自食物及環境的致敏原影響，患者可透過抽血或進行皮刺測試，即把含有致敏原的藥水刺進皮膚，觀察皮膚有沒有過敏反應，以盡量測試出有機會導致過敏的致敏原。患者確診後，醫生會因應情況處方藥物，大多以抗組織胺藥物為主，降低引致敏感反應的組織胺影響，以減少紅腫及痕癢。

而細菌和真菌感染的處理方法則較複雜，陳醫生表示：「一些真菌較頑強，不及時醫治或會在身體各處蔓延；以香港腳為例，可能會由一根腳趾慢慢蔓延至全腳。」真菌容易依附在皮膚，較難去除。醫生會處方抗真菌藥膏，讓患者塗抹患處，若情況未有改善，患者或需考慮服用口服抗真菌藥物，進一步控制病情。

皮膚問題須求醫 不宜自行塗藥

皮膚問題可大可小，輕則紅腫或痕癢數分鐘，嚴重則會流膿，甚至細菌入血導致敗血症。陳醫生提醒：「紅腫痕癢是很多皮膚病的共同症狀，患者應求醫並對症下藥，不建議自行以坊間購入的藥膏處理。」陳醫生又提醒，若醫生處方抗生素，患者須完成整個療程，切忌自行停藥。

陳醫生分享曾有一名60多歲男士求診時發現腳嚴重紅腫發炎，皮膚有破損和脫皮的問題，腳趾間更流出膿液。陳醫生診斷是細菌感染，於是處方抗生素藥物，並為他清洗傷口。經過種菌測試後，發現他同時受細菌及真菌感染，完成抗生素療程後，陳醫生再處方外用的抗生素及抗真菌藥膏。幸好患者及早得到適當的治療，病情沒有惡化，傷口也開始結焦及復原。陳醫生表示：「真菌和細菌無處不在，難以避免接觸，緊記做好個人衞生，如觸碰物件後洗手等，以減低感染風險。」

以上資訊由陳囿全醫生提供