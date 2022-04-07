【健康快訊】家居陷阱或致濕疹惡化 合適濕疹止痕方法助減困擾

香港氣候潮濕，加上隱藏在四周環境的致敏原，對濕疹患者的皮膚帶來莫大影響。有數據顯示，香港每5個人中，就有1個人會於人生的不同時期患有濕疹。近日疫情使不少人更常留在家中，皮膚科專科胡惠福醫生提醒：「家中有不少誘發濕疹的元兇，患者應留意家中有否致濕疹惡化的『陷阱』，以免加劇病情。」現時濕疹止痕方法有許多突破，例如嚴重濕疹治療方案，現時除了類固醇藥物外，亦有具針對性的新一代濕疹口服藥及濕疹生物製劑可助控制病情及止痕，患者可與醫生商討，因應病情選擇合適的治療方案。

環境轉變易惹濕疹惡化 可考慮進取的濕疹止痕方法去舒緩

濕度改變、汽車污染廢氣及空氣中的懸浮粒子等都可對皮膚造成影響，潮濕環境更可使塵蟎和黴菌快速滋生，並匿藏在枕具、床褥及地氈等物品上，若未有定時清潔，患者接觸這些物品後有機會刺激皮膚。胡醫生又指：「常留家中或令人產生壓力，如壓力過大，身體會分泌壓力荷爾蒙如皮質醇，令免疫系統失衡。」如病情惡化及皮膚發炎加劇，患者除尋找方法為濕疹止痕外，這時或需考慮更進取的濕疹治療方案，如使用濕疹生物製劑或新一代濕疹口服藥治療以紓緩病情。

濕疹止痕方法無效可影響睡眠 嚴重濕疹治療控病情

濕疹可致皮膚紅腫、滲水、乾燥甚至出現小水泡等，而皮膚痕癢更是不少患者最大的惡夢，除了影響日常工作及生活，更會大大影響睡眠質素，以致有患者尋求各種各樣的濕疹快速止痕方法。胡醫生憶述曾有名20歲患者從小到大都患有濕疹，一直以外用類固醇藥膏為濕疹止痕，方法一直有效，然而成年後皮膚卻不受控，全身均出現紅腫及掉下皮屑，使他難以集中精神讀書，更因症狀而經常無法入睡。後來，他轉用新一代濕疹口服藥JAK抑制劑，成功控制症狀後睡眠質素得到改善，令他有充足精神及集中力準備考試，可見新一代濕疹口服藥JAK抑制劑，是一個不錯的濕疹快速止痕方法。

濕疹惡化或需以嚴重濕疹治療控制病情 患者急求濕疹止痕方法

患者對濕疹治療方法或有疑惑，擔心濕疹未能止痕，方法無效，亦有其他疑問，例如：是否一開始發病就應使用濕疹生物製劑？濕疹口服藥是否只能用作治療輕微病情？以上是一個快速的濕疹止痕方法？濕疹止痕方法有幾多種？濕疹止痕的方法會否有副作用？其實，濕疹止痕的方法有很多種，患者應向醫生查詢有助濕疹止痕的方法，切勿亂試坊間的濕疹止痕方法。

濕疹治療方法按嚴重程度而不同，輕度濕疹患者或能以外用藥物作濕疹的止痕方法，而中度至嚴重濕疹治療方案包括紫外光燈治療、濕疹生物製劑、濕疹口服藥如口服免疫抑制劑及口服JAK抑制劑控制症狀，均為有效為濕疹止痕的方法。其中，口服免疫抑制劑因會抑制整體過度活躍的免疫反應，所以長期服用有機會抑壓免疫系統，增加嚴重感染及患癌風險，並影響肝、腎功能。而新一代濕疹口服藥JAK抑制劑及濕疹生物製劑均為針對性治療，並可為濕疹止痕。它們針對抑制濕疹的發病機制，從而改善病情，是能夠令濕疹止痕的針對性方法。當中，濕疹生物製劑一般為針劑藥物，而濕疹口服藥JAK抑制劑能透過抑制細胞激酶的活性去控制病情，最快用藥兩日後，痕癢可得到紓緩，為濕疹止痕，不少患者因能夠找到為濕症止痕的方法而感到高興，因症狀而致的睡眠質素問題亦可隨之改善。

除了不同的濕疹治療方法外，不少患者亦急求濕疹止痕方法。醫生指濕疹止痕的方法很多，患者可從改善家居環境入手，如避免使用絨毛沙發或玩具，以及多清潔家居避免塵蟎及黴菌積聚，如飼養有毛的寵物則可多加打掃，避免毛髮等致敏原積聚。由於患者病情不一，患者可就個別病情，與醫生一同商討濕疹止痕方法，以選擇適合的濕疹治療方法與濕疹止痕方法。

以上資訊由胡惠福醫生提供