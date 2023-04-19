【健康快訊】專注力失調及過度活躍症兒時難察覺 精神科共病影響情緒

明明小時候成績中上，但投身職場後卻難以集中精神，並經常因工作表現而被上司責備？這或是不少專注力失調及過度活躍症(ADHD)患者的寫照。精神科專科張漢奇醫生表示：「部分患者雖於成年後確診，但其實病徵早於12歲或之前已出現。」惟ADHD就像懂隱身術，部分患者即使病徵出現亦難以察覺，直至成年開始工作後，甚至衍生精神科共病，才赫然發現原來ADHD一直存在。

兒時病徵難察覺 成年後或因精神科共病求診

根據ADHD的定義，成人患者早在12歲或以前已患病，惟因不同原因延誤了診治。不少ADHD患者都聰明醒目，所以即使兒時已有徵狀，但卻沒有反映在學業成績上。而患者的病徵亦會「選擇性」出現，尤其在熱愛的科目表現會較好，以致家長或忽略了ADHD的可能性。而相對較明顯的「過動」表現亦常被家長認為是較好動或只是頑皮，誤以為是正常現象，因此沒有帶子女求醫。

三分之二的兒童ADHD患者長大後仍會受病徵影響，延誤治療或會帶來嚴重後果。ADHD患者追求具刺激性的事物，促使腦部釋放多巴胺。張醫生解釋：「刺激性事物可以增加大腦中多巴胺的分泌，部分患者會透過酗酒或吸食毒品令自己感覺良好，久而久之便會上癮。」另有部分患者或因衝動等症狀而較難控制個人行為，導致有機會因而犯罪。

張醫生分享：「因工作對專注力的需求比求學時高，不少患者投身社會後病徵變得相對明顯，除了患者發現自己粗心大意外，亦有不少因上司責備而察覺問題，再而求診。」另外，亦有部分患者因情緒共病如抑鬱或焦慮等而求診，經診斷後才發現同時患有ADHD。當患者求診時，醫生會讓患者回顧兒時情況、以往學業成績、成績表上的評語及社交狀況等，亦會訪問他的朋友及家人以得知更全面資訊，從而作出診斷。

長效藥物助增治療依從性 紓緩病徵減對生活的影響

當確診患上ADHD，患者需接受藥物及認知行為治療。現時ADHD治療藥物包括中樞神經刺激劑及非中樞神經刺激劑，而部分中樞神經刺激劑屬長效藥物，效用可達14小時，以減少患者因忘記用藥而影響工作表現。而認知行為治療則有助時間管理及目標設定等能力。至於同時有情緒共病的患者，或需同時接受相關治療。

張醫生分享一位男士因患上焦慮症而求診，經診斷後發現他原來於童年時已患上ADHD。此患者自小學業沒有大問題，並於澳洲修讀金融科技(FinTech)，因而未有察覺患上ADHD，直到成年後工作表現受影響，並患上情緒共病才察覺有異。他畢業後任職資料輸入員，工作性質沉悶但簡單，惟他仍處理不好工作，經診斷後才發現工作表現或受ADHD病徵影響。他接受ADHD及焦慮症藥物治療後，解決了兩者所引起的症狀，亦轉了工任職程式員，做著喜愛的工作，工作表現理想，去年更移居加拿大，生活不再被ADHD病徵所困擾。

以上資訊由張漢奇醫生提供