【健康快訊】抑鬱症分輕重 傳統藥物或對三成重度患者失效 患者如何走出陰霾？

不少人都知道抑鬱症令患者情緒低落，但原來抑鬱症也有輕重之分，對患者造成不同程度的影響。精神科專科沈君豪醫生表示：「部分重度患者在用藥後仍未能明顯改善病情，情緒因而進一步轉差，甚至對治療失去信心。」猶幸近年有新型藥物幫助重度患者，讓他們逐步走出情緒低谷，重拾往昔生活。

抑鬱症的成因複雜，遺傳因素、腦內神經傳遞物質轉變、成長經歷及生活壓力等，均與抑鬱症有關。抑鬱症可大致分為輕度、中度及重度三種程度，醫生會按患者的症狀多寡及嚴重程度，評估患者病情。以重度抑鬱症為例，患者除有情緒持續低落及失去興趣的兩項核心症狀，亦會有至少五項其他症狀，包括食慾起變化、睡眠異常、缺乏動力、自尊心低、難以集中，以及萌生輕生念頭等。沈醫生提醒：「若發現家人或朋友突然變得鬱鬱寡歡，生活習慣出現變化，便要留意他有可能是患上抑鬱症。若未能及時診治，患者的情況很大機會變差甚至有傷害自己、輕生的風險，後果不堪設想。」

重度患者或失治療動力 影響藥物依從性

治療重度抑鬱症一般採用混合治療，包括藥物治療如血清素調節劑等傳統抗抑鬱藥物，認知行為治療等心理治療，以及腦電盪治療等。然而，治療重度抑鬱症有一定困難，沈醫生說：「部分患者受症狀影響，接受治療的意志力及動力會大減，令藥物依從性較低，影響治療成效。」另外約有三成接受治療的重度患者，在接受過兩種不同藥物治療並服足劑量後，症狀仍未有好轉，演變成頑治性抑鬱症。

新型藥物起效更快 提升患者生活質素

以往治療頑治性抑鬱症的方法包括有腦電盪療法和穿顱磁刺激法，而近年則有新型噴霧式藥物面世，此藥物需配合一種口服抗抑鬱藥，並須在醫護人員監督下使用。此藥物的原理是針對腦部神經傳遞物質，修復和改善細胞連繫，起效速度及療效比傳統治療顯著。

沈醫生分享，曾有一位年約40歲的男士受重度抑鬱症及偏頭痛影響多年，兩病互相影響，情緒問題加劇偏頭痛，而偏頭痛又會令情緒更為低落，令患者十分困擾，不願接觸他人，更曾有強烈的輕生念頭。雖然試過不同抗抑鬱藥物，惟病情一直未有太大進展，後來加入使用新型噴霧式藥物，抑鬱症症狀在短時間內得以紓緩。雖然偏頭痛問題仍未解決，但其引起的低落情緒大幅減少，他積極約見朋友，又有動力做適量的輕度運動，分散對偏頭痛的注意力，令整個人變得正面，而生活質素亦大大提升。