【健康快訊】抹片檢查助偵測細胞癌前病變 及早發現助防子宮頸癌

不少人聽到人類乳頭瘤病毒（HPV病毒）感染，就會聯想成性生活複雜，但其實只要曾有性接觸，不論男女均有8成機會受到感染。而感染HPV病毒是沒有病徵，持續的HPV病毒感染可以引致子宮頸或陰部出現癌前病變，繼而可能增加患上子宮頸癌及肛門癌等嚴重疾病的機會率。婦產科專科譚靜婷醫生建議：「曾有性經驗的女士應定期作子宮抹片檢查，一旦出現癌前病變，就能及早處理及治療，降低患癌風險。」

早期子宮頸癌病徵難發現 免疫力低及長期病患女士高危

HPV病毒會在陰部表皮細胞停留，曾有性經驗便有機會受感染，與性伴侶數量無關。當細胞出現癌前病變，女士就有機會患上子宮頸癌。不過譚醫生指：「感染HPV病毒並不代表必定患上子宮頸癌，需視乎免疫力高低及有否吸煙或長期病患等高危因素。另外40至50多歲及70歲左右的女士都是高危族群。」

早期子宮頸癌未必有明顯病徵，只有少數患者的陰道會異常流血或有分泌物，大部分患者在癌細胞擴散後，才會有背痛、持續陰道出血、小便不順、食慾不振及體重下降等明顯症狀。由於早期子宮頸癌患者未必出現病徵，定期進行子宮抹片檢查更顯重要，以及早偵測異常細胞，並接受適切治療以防病情進一步惡化。其實，大部分女士都是透過子宮抹片檢查發現患癌，曾有30幾歲女士身體狀況良好，沒有任何病徵，但在其中一次定期子宮抹片檢查發現非典型細胞，於是進行陰道鏡檢查，並發現腫瘤。猶幸尚屬早期，她成功透過手術切除腫瘤。

子宮抹片檢查有助檢測HPV病毒 非入侵性且靈敏度高

子宮抹片檢查能有效檢查女士有否感染HPV病毒，以及有否出現癌前病變，甚至癌細胞等。譚醫生稱：「導致子宮頸癌的病變潛伏期約15至20年，建議25歲至64歲曾有性接觸的女士定期進行子宮抹片檢查，當連續2年取得陰性結果就可以每隔3年才作檢查。」

子宮抹片檢查屬非入侵性檢查，醫生會先檢查陰道口有沒有異常，然後把俗稱「鴨嘴鉗」的陰道擴張器放進陰道，在子宮頸表面提取小量細胞化驗，靈敏度甚高。若結果異常，醫生會為女士作進一步檢查，如陰道鏡等，以作診斷及制訂治療方案。譚醫生補充：「子宮頸表面沒有痛楚神經線，一般不會有痛楚，惟當女士緊張，可能會因陰道肌肉收縮而感到疼痛。檢查後可能會出現血絲，這現象一般在數天內消失，檢查整體並無大風險。」

已接種HPV疫苗及停經者亦須進行子宮抹片檢查

譚醫生提醒：「女士除遵循醫生建議的間距進行抹片檢查外，如中途出現症狀或異常狀況，應盡快求診以進行檢查。」她分享有一名曾有癌前病變歷史的40多歲患者，在約10年前經子宮頸電圈切除手術移除異常細胞，

其後定期作抹片檢查，一直未有發現異樣，但她後來發現陰道流出異常白帶，她求診後，醫生提早為她進行抹片檢查，懷疑有異，故以陰道鏡作進一步檢查，終確診子宮頸癌。除定期檢查外，女士應隨時留意自己的身體狀況，一旦發現異樣應諮詢醫生意見。

不少女士誤以為已接種HPV疫苗後，便可省卻抹片檢查。雖然HPV疫苗已涵蓋多種高危的HPV病毒，但由於女士可能在接種疫苗前已受感染，加上病毒潛伏期長，即使已過更年期的女士亦有機會受感染。故譚醫生鼓勵女性除注射HPV疫苗外，亦須定期進行子宮抹片檢查。有研究指出即使婦女一生只曾做過一次抹片檢查，已能減低3成患子宮頸癌風險。抹片檢查簡單、安全及靈敏度高，定時檢查至為重要。

以上資訊由譚靜婷醫生提供

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