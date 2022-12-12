【健康快訊】提高長者保護力 外遊前接種肺炎球菌疫苗

新冠疫情期間，市民為減低感染風險，除了配合政府的防疫措施，亦需時刻保持衞生。有研究指出，這些措施不但有助防疫，更可減少部分傳染病的感染人數，其中一種便是肺炎球菌。但隨著政府進一步放寬防疫措施，感染率會否有機會增加？高危人士又應該如何提高保護力？

外遊期間除下口罩 或增加感染風險

隨著政府將返港檢疫安排改為「0+3」，計劃外遊的市民數目愈來愈多。由於部分地區已不再強制要求配戴口罩，外遊市民可能想「鬆一鬆」，在公共場所脫下口罩，但可能因此增加了其他感染風險。家庭醫生陳囿全醫生指：「肺炎球菌主要透過飛沫傳播，任何年齡人士都有機會感染，而65歲或以上長者及2歲以下幼童均屬高風險人士。」部分長者更可能患有一些慢性病，例如：慢阻肺病、糖尿病等等，這些都可能增加他們感染肺炎球菌的機會。一旦受感染，患者可能出現腦膜炎、敗血症、中耳炎和肺炎，嚴重更可能致命。另外，同時感染肺炎球菌及新冠病毒，併發症及死亡風險亦會隨之增加。除了離港市民需注意，隨著更多旅客來港旅行，留港市民也不應鬆懈，並應時刻提高警覺。

高風險人士應優先接種十三價疫苗 肺炎球菌疫苗與新冠疫苗可同時接種

其中一個增加保護力的方法便是接種疫苗，現時主要有兩種肺炎球菌疫苗，分別是「二十三價肺炎球菌多醣疫苗」（二十三價疫苗）和「十三價肺炎球菌結合疫苗」（十三價疫苗）。而十三價疫苗採用結合疫苗技術，能產生免疫記憶，所以相對於二十三價疫苗，抗體反應較好及抗體水平持續時間較長。陳醫生指：「接種一次十三價疫苗，就能夠令接種者獲十年以上的保護。」香港衞生防護中心也建議，65歲以上並且有高風險情況人士應優先接種十三價疫苗，一年後再接種二十三價疫苗。至於有市民擔心接種新冠疫苗後能否再接種肺炎球菌疫苗，陳醫生表示能夠同時接種兩種疫苗，市民無須擔心。

陳醫生提醒：「由於疫苗產生抗體需時，如果有計劃外遊，應盡快接種疫苗，以確保外遊期間已經有足夠保護力。」而2022/23疫苗資助計劃已經在2022年10月展開，部分人士可獲免費或資助接種肺炎球菌疫苗，詳情可到香港衞生防護中心網站或與你的家庭醫生暸解。

以上資訊由陳囿全醫生提供