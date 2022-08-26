【健康快訊】旅遊前宜查明入境及接種疫苗要求 接種額外針劑大幅降低重症死亡及入院率

政府於7月初更新抵港人士最新登機及檢疫安排 ，令不少一直只能「眼睛去旅行」的港人心動。有港人甚至已著手計劃前往外地旅行，當中日本更是受港人追捧的旅遊熱點之一。然而即使各國放寬旅遊限制，市民亦不應掉以輕心，旅遊前必須做好充份準備功夫，西醫池元輝醫生提醒：「港人宜於前往旅遊前，留意當地疫情變化，如日本確診個案於7月再創新高，未有見頂的跡象 ，同時亦需留意目的地的入境及接種疫苗要求，確保符合指引。」

宜留意當地入境安排 接種認可及有效疫苗

衞生署呼籲當前往外地旅遊時，應做好預防措施，例如盡量與他人保持適當的社交距離、正確佩戴外科口罩等。計劃旅遊人士亦應注意目的地的防疫措施，以日本為例，當地旅遊指南建議旅客可選擇已實施健康和衞生措施的商店或住宿，以及於旅遊期間每日量度體溫等 。

旅遊人士亦應留意當地入境安排，例如當地有否要求須接受快速抗原測試、自我隔離檢疫、出示疫苗接種證明及接種獲認可的新冠疫苗等。另外，要為身體提供額外保護，旅遊人士應先接種疫苗，以保護自己及旅伴安全。本港目前提供滅活疫苗及mRNA疫苗供市民接種，市民須留意擬接種的疫苗是否獲個別國家認可。世界衞生組織就包括mRNA疫苗等多種疫苗的有效性及安全性作出評估，指出自體免疫性疾病患者及兒童亦可安全接種疫苗。研究顯示，接種三針mRNA疫苗可提升抗體水平，有助減低感染新冠病毒的風險。

第三劑mRNA疫苗反應輕微亦短暫 第四針大減長者重症率、死亡率及入院率

疫情難以預料，衞生署轄下的聯合科學委員會建議50歲或以上人士可於接種第三劑新冠疫苗至少三個月後，接種第四劑疫苗，而18至49歲人士亦可於接種第三劑的六個月後，接種第四劑新冠疫苗，以獲得額外保護，進一步減低重症、死亡及入院風險。池醫生指出：「身體的免疫力會隨著年齡而遞減，故較年長人士的免疫力較低，當受到感染時死亡率會隨之增加。」較年長人士除了免疫力較弱，不少長者或同時患有慢性病，而慢性病患者的免疫力比一般人更弱。如受到新冠病毒感染，出現重症的機會亦相對較高，因此建議年齡較大及免疫力弱的人士亦應接種額外劑數疫苗。

不少人擔心「溝針」的有效性及安全性，研究顯示，如接種mRNA疫苗為第三針，不論過往是接種mRNA疫苗還是選擇「溝針」，都可比首二劑同類型疫苗得到較高的免疫水平，減低受感染風險。首兩劑接種滅活疫苗的人士如選擇mRNA疫苗為第三針加強劑，接種後一般反應輕微且短暫。而接種此混搭組合後，體內中和抗體水平更比接種三劑滅活疫苗高約21倍，有效提高對Omicron病毒株的中和能力。第四劑mRNA疫苗亦可提升中和抗體水平，大幅降低重症率、死亡率及入院率逾6成。池醫生提醒：「前往外地時謹記注意安全，以便安心遊玩，而近期本地疫情亦再次升溫，及早接種疫苗可保護自己，同時保護家人健康。」

資料由西醫池元輝醫生提供，復星醫藥支持。

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