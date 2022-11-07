【健康快訊】晚期前列腺癌成男士惡夢 新型治療緩惡化延患者壽命

隨著大眾健康意識有所提高，愈來愈多男士透過身體檢查發現患上前列腺癌，惟根據2019年香港癌症資料統計中心最新報告，仍有超過四分之一前列腺癌新症屬第四期。確診前列腺癌對男士來說是一個「惡夢」，而且不少患者或因經濟原因而未能及早接受合適治療，令他們感到絕望，情況令人堪憂。猶幸近年有相關藥費封頂計劃，協助患者減輕經濟負擔，接受適切治療，延長壽命同時維持生活質素。

症狀易與退化及前列腺增生混淆

臨床腫瘤科專科張明智醫生提醒：「早期前列腺癌未必有症狀，而即使有症狀，部分亦與身體機能退化，或良性前列腺增生的病徵相似，如尿頻、夜尿、小便緩慢或不暢順等，故患者較易忽略，使前列腺癌比較難於早期發現。」而當患者延遲求醫，病情已惡化至晚期前列腺癌，癌細胞有機會擴散至身體其他器官如骨骼，導致患者的腰骨及盆骨等位置出現骨痛，而且出現日益消瘦和胃口欠佳等情況。

由於前列腺癌細胞會受男性荷爾蒙睪丸酮刺激而生長，晚期前列腺癌患者可透過針劑藥物或睪丸切除手術的傳統荷爾蒙治療作治療主軸，壓抑身體產生睪丸酮，從而減少刺激癌細胞生長。然而傳統荷爾蒙治療一般會於一年後因產生抗藥性而失效，即踏入荷爾蒙治療失效的階段。張醫生指出：「患者可於傳統荷爾蒙治療仍然有效，即仍處於荷爾蒙敏感型階段善用治療的黃金時間，加入化療或新型荷爾蒙藥物，更能延長存活期。」

一線合併治療助患者延長存活期

視乎身體情況，患者於一線治療時以傳統荷爾蒙治療配合化療或新型荷爾蒙藥物可延長存活期。有研究指出，其中一款新型荷爾蒙藥物配合傳統荷爾蒙治療下，患者的一線治療期中位數達40個月，而只用傳統荷爾蒙治療的患者則僅維持14個月，便需使用二線治療。新型荷爾蒙藥物配合傳統荷爾蒙治療下，患者的4年總生存率達7成，較只用傳統荷爾蒙療法的患者高14%。至於個別更高風險的患者，相比起只用傳統荷爾蒙治療配合化療，同時使用三種療法有助延長存活期。

除此以外，張醫生指出大多數患者對治療副作用感到憂慮，尤其擔心化療帶來的副作用，例如脫髮、嘔吐、白血球低下及骨痛等。猶幸現時的治療方案比以往多，新型荷爾蒙藥物除了可減少荷爾蒙對癌細胞造成刺激，副作用亦相對較少，可助患者維持原有生活，同時延後需使用二線治療及接受化療的時間。晚期前列腺癌不一定如惡夢般纏擾生活，患者應該把握治療的黃金時機，及早接受適切治療，妥善控制病情。

藥費封頂計劃免因經濟因素放棄治療

另外，張醫生亦指出部分患者可能會因經濟因素，而未能接受合適的治療，他強調：「如於第二線治療時才加入其他藥物，可能會錯過了治療的黃金時間，效果不及於一線治療時加入藥物理想。」近年有社福機構推出藥費封頂計劃，涵蓋公私營醫療機構的晚期前列腺癌患者，他們只需自費用藥一段時間後便可繼續免費用藥，直至醫生改變處方。患者可向主診醫生了解有關資助計劃及申請詳情，經評估後再作申請。

有需要的患者可向以下機構查詢：

公立醫院患者：聖雅各福群會惠澤社區藥房(電話：2831 3289)

私營醫院及診所患者：香港藥學服務基金配安心藥房 (電話：2979 0380)

以上資料由臨床腫瘤科專科張明智醫生提供