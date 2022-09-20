【健康快訊】本港建議5歲以下幼童盡快接種新冠疫苗 進一步保護身邊摯愛

近日新冠疫情確診個案不斷增加，學校爆發多個染疫群組並呈持續蔓延趨勢，這難免令家長擔心最愛的子女會否染疫。而5歲以下幼童的免疫系統尚未發展成熟，一旦染疫，後果或很嚴重，香港中文大學兒科學系助理教授梁詩彥醫生表示：「面對高傳染性的變種新冠病毒，幼童受感染的機會非常高，家長應考慮讓子女盡快接種新冠疫苗，以保護他們免受新冠病毒侵襲。」

受感染幼童或發燒抽筋 康復後或現長新冠

任何年齡的人士都有機會感染新冠病毒，兒童及青少年也不例外。部分受感染的兒童有機會出現發燒、咳嗽、嘔吐、肚瀉等症狀，患病幼童或會出現嘶哮症、抽筋，甚至伴隨腦病變。雖然相對於成人，幼童可能較少出現新冠肺炎的重症個案，但染疫後亦對他們的身體帶來長遠影響，如出現兒童多系統炎症綜合症(MIS-C)，即不同身體部位如心臟、肺部及皮膚等會嚴重發炎，當中68%患者需接受深切治療。此外，部分患者亦可能出現「長新冠」，指新冠肺炎患者感染後症狀仍然持續，並維持四周或以上。梁醫生認為：「現時越來越多人感染新冠病毒，一旦疫情大爆發，幼童受感染的機會較高，接種疫苗能有效預防嚴重併發症。」

新冠疫苗已獲證實安全有效 盡快讓小朋友得到疫苗保護

美國食品藥物管理局(FDA)已於5月中批出5至11歲兒童接種第3劑mRNA疫苗的緊急使用授權。研究發現，此年齡組別兒童接種3劑mRNA疫苗後，針對Omicron的抗體水平上升36倍。至於年齡低於此組別的幼童，又可以如何免於新冠病毒的威脅？早前FDA再批出緊急使用授權，讓全美6個月或以上的幼童接種mRNA新冠疫苗 。而在8月初，本港聯合科學委員會亦已更新暫擬共識建議，指出6個月至5歲以下的兒童亦可接種3劑mRNA疫苗，首2劑疫苗間距為8星期，而第3劑則應於接種第2劑後最少3個月才接種。接種疫苗十分重要，可保護幼童，父母可更安心讓子女一同參與不同活動，避免因害怕受感染而暫停社交活動。接種疫苗後或會出現輕微但短暫的副作用，如針口痛、發燒和較易疲倦。

最後，梁醫生指出香港近日幼童感染新冠肺炎得到重症個案有上升趨勢，建議家長應把握時間盡快安排年幼子女在秋冬前接種新冠疫苗，讓子女得到保護，減低感染、重症及死亡風險。