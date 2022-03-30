【健康快訊】甲狀腺功能亢進症常見於女性 年輕女士要提神！

身體消瘦、大便次數增加，女性遇上這些症狀時，可能以為是減肥成功而暗喜，惟這些症狀可能是患上甲狀腺功能亢進症的徵兆！內分泌及糖尿科專科丁昭慧醫生指出：「甲狀腺功能亢進症可引致各種生理及心理症狀，更有患者曾『摸錯門釘』，因情緒焦慮而前往精神科求診。」

新陳代謝加快至諸多症狀 影響各個器官

每100個成年人中，就有1至2位患有甲狀腺功能亢進症，並常見於20至50歲的女性身上。甲狀腺位於頸部中間，呈蝴蝶形狀，所分泌的甲狀腺素負責維持各細胞的新陳代謝，影響不同器官如腦部、心臟、骨骼及腸胃等，當甲狀腺分泌過多甲狀腺素時則為甲狀腺功能亢進症。患者可出現體重下降、心跳、手震、怕熱、月經週期紊亂、情緒焦慮、抑鬱或暴躁，甚至有機會出現由心房顫動引起的心律不正。

可影響心臟功能 定時用藥監察免致「金魚眼」

丁醫生憶述，曾有名女患者於16歲時確診甲狀腺功能亢進症，惟因沒有按時用藥及覆診，直至30多歲時，某天突然暈倒於街上。後來經檢查後，得知她因長期心房顫動而導致心臟功能較差，情況危險。甲狀腺功能亢進症可導致高血壓、心房顫動及心衰竭等情況，間接增加中風的風險。如有需要，患者或需同時服用其他藥物以預防中風。

丁醫生提醒，良好的用藥依從性相當重要，她解釋：「甲狀腺功能亢進症亦可導致骨質流失，造成不可逆轉的骨質疏鬆問題。」而嚴重的甲狀腺功能亢進症更可令患者出現「大頸泡」及「金魚眼」，故及早治療尤其重要。

治療方式各有優缺點 宜與醫生商討合適治療

一般而言，患者透過適當治療可控制病情及紓緩症狀，第一線治療通常為藥物治療，患者需持續用藥約18個月，惟復發機會較高。患者亦可選擇飲用低劑量放射碘質，破壞過於活躍的甲狀腺或以手術方式切除甲狀腺，復發風險較低，惟其後需長期服用甲狀腺補充劑，建議與醫生商討，決定合適的治療方案。

從日常入手 維持甲狀腺健康

不少生活習慣亦與甲狀腺健康息息相關，丁醫生指出：「不少數據顯示壓力可使甲狀腺疾病更加嚴重，所以患者宜有充足休息，避免長期過度緊張。」另外，吸煙亦對甲狀腺有較大影響，故有吸煙習慣的患者應盡早戒煙。在飲食方面，建議患者可減少攝取咖啡因，及避免進食過多含有碘質的食物，如紫菜及貝類海鮮等。