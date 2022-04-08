【健康快訊】疫情下壓力增皮膚現斑塊 銀屑病指甲治療有法

新冠病毒重擊香港，部分銀屑病患者或害怕受感染而不敢出門，亦有患者因失業以致經濟壓力大增，種種原因令壓力一觸即發，銀屑病更會入侵指甲，令患者心理上更大壓力。皮膚科專科胡惠福醫生表示：「銀屑病屬自身免疫系統疾病，當壓力影響免疫系統，病情惡化或會令患者產生負面情緒如抑鬱，壓力隨之增加，進一步刺激免疫系統，再令病情惡化，形成惡性循環。」

銀屑病影響指甲外觀 或誘共病影響身心

部分銀屑病患者的指甲與皮膚均受影響，皮膚出現邊界規則及呈粉紅色的斑塊，伴隨白色皮屑，多對稱分佈在手肘、膝蓋或背部等位置，銀屑病更影響頭皮及髮線等。銀屑病指甲會出現點狀凹陷、指甲分離，亦可能變黃或變厚，銀屑病嚴重的話，指甲更可變形。如皮膚出現斑塊，如何判斷是否患銀屑病及屬銀屑病指甲？銀屑病多以臨床診斷，如有懷疑可進行皮膚組織切片。至於病情的嚴重程度，則以PASI分數來計算，即透過受銀屑病影響的皮膚面積，以及皮膚有否發紅、皮屑厚薄及數量來判斷病情的嚴重性，胡醫生指出：「近年醫學界追求PASI 100，即冀可100%清除銀屑斑塊，以改善患者的生活質素，以及提升自信心。」

欠缺適時治理或會誘發共病，銀屑病關節炎是常見共病，多影響手指關節、膝蓋、腳踝或脊椎關節等，患者的關節會變得紅、腫、痛及僵硬，嚴重甚至變形，影響活動能力。此外，銀屑病亦可引致血管發炎，增加患上心腦血管疾病如中風及心臟病等風險，亦可令患者出現虹膜炎或炎症性腸病。銀屑病除帶來生理問題外，亦會影響心理，因皮膚問題或有銀屑病的指甲會影響外觀，而且有銀屑病的指甲容易與灰甲混淆，大眾或會怕接觸銀屑病患者的指甲，部分患者因此產生抑鬱及焦慮情緒等。

新型藥物藥效長起效快 助改善斑塊控共病

要治療銀屑病及改善指甲外觀，輕度患者可用藥膏控制病情，中度至嚴重患者則可以使用紫外光燈治療、口服免疫抑制劑或注射銀屑病生物製劑。紫外光燈治療透過紫外線，抑制及調節過度活躍的免疫系統，惟長期照燈或增加患皮膚癌風險。口服免疫抑制劑則可抑制過分活躍的免疫系統，但長期服用需留意副作用，如影響肝臟及腎功能，而這類藥物可影響免疫系統，或增加嚴重感染或癌症風險。而注射銀屑病生物製劑則有助針對抑制引致銀屑病的發炎因子，改善病情及發炎症狀，改善銀屑病患者的指甲外觀。

傳統銀屑病生物製劑的藥效或會隨時間而失效，而新一代銀屑病生物製劑較長效，治療效果亦相對理想，當中白細胞介素23抑制劑可消除皮膚斑塊，而白細胞介素17抑制劑則起效較快，兩星期內已可改善銀屑病斑塊，亦可同時控制銀屑病關節炎，而指甲也得到改善。研究顯示它更可治療較棘手位置，如銀屑病常入侵的指甲、頭皮或生殖器官等。胡醫生憶起一名約40歲的女患者，患銀屑病逾10年，指甲、頭皮及髮線等均受影響。她起初以藥膏治療，後來情況變差，其他人與她工作時，亦常誤解皮屑及銀屑病指甲會具傳染性，她後來接受白細胞介素17抑制劑治療以改善病情。接受治療後，銀屑病受控，指甲及皮膚病情有好轉，皮膚斑塊亦已消失，而銀屑病指甲亦再無出現凹陷，分離的部分亦逐漸長出新指甲，銀屑病不再影響外觀。

另外，銀屑病患者亦應均衡飲食、保持充足睡眠，並進行適量運動，以及不要抓損皮膚，避免令皮膚長出新的銀屑病斑塊，也要好好保養有銀屑病的指甲，因被銀屑病侵入的指甲特別脆弱。而吸收適量陽光，戒除吸煙、飲酒等習慣，以及為銀屑病指甲多塗潤膚霜，均有助改善銀屑病，並減少銀屑病斑塊及此病對指甲的影響。

以上資訊由胡惠福醫生提供

