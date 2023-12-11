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健康
2023-12-11 07:30:00

【健康快訊】病人血液管理助優化用血 補鐵助減非必要輸血

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【健康快訊】病人血液管理助優化用血 補鐵助減非必要輸血

【健康快訊】病人血液管理助優化用血 補鐵助減非必要輸血

鐵質是身體造血的必要「原材料」，一旦數量不足，可導致缺鐵性貧血。以往受制於傳統藥物的局限，往往需要輸血。不過，血液及血液腫瘤科專科王紹明醫生強調，輸血只是替代治療，猶如暫借「紅血球」，並非治本，輸血更可能引致不良反應。幸而隨著藥物進步，如新型鐵針及鐵丸，能更有效地幫助患者自行製造足夠血紅素，從根本改善缺鐵性貧血。王醫生指：「治療的改進有助本港近年推行病人血液管理，以提升病人的治療效果並紓緩對血製品需求的壓力。」

 

缺鐵為貧血常見成因  輸血非最佳解決方法

世界衞生組織早於10年前已提倡病人血液管理，透過增加患者血紅素、減少失血等方法以改善貧血，以提升治療效果並減少不必要輸血。王醫生指出，改善骨髓造血是其中一個重要支柱，貧血是本港最常見的血液疾病，其中一個主要成因為缺鐵，然而，過往不少患者認為「貧血便需要輸血」是順理成章的，但王醫生指出這觀念並不完全準確。

 

傳統治療有局限 影響治療效果

除輸血以外，治療缺鐵性貧血的方法還有口服鐵丸或以靜脈注射的鐵針，直接為身體補充鐵質。惟傳統藥物各有局限，如口服鐵丸需空腹服用，有較大機會引起腸胃不適，例如便秘；而傳統鐵針則容易導致副作用，如過敏反應，而且輸注時間較長，一般需要數小時，影響患者的生活質素。王醫生提到，傳統治療的副作用及安全性或令患者及醫生感到憂慮，影響治療效果。

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王醫生更指出：「輸血有可能出現副作用，例如難以完全排除血液中的致病原，患者有被感染的風險，亦有機會出現發燒、過敏、增加心臟負荷等的不良反應，不利患者整體的病情管理。」如患者並不需要緊急輸血，現時醫學上亦有其他「出路」。

 

新型鐵針治療效果更顯著 助患者自給自足

隨著醫學進步，現時有副作用較少的新型鐵丸，以及安全度較高的鐵針。對於出現貧血症狀的患者，新一代靜脈輸注的鐵針份量較高，為患者快速補充大量鐵質，足以讓患者的身體自行製造4至5包血，病人在接受治療數日後症狀已開始得到改善，而1至2星期後血紅素明顯得到提升，而且輸注過程只需15至30分鐘，治療效果和效率更顯著。王醫生形容，這等同「授人以漁」，即從根本補充身體的鐵質和幫助造血，而非一直依靠輸血替代治療。

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王醫生分享臨床經驗，有醫院婦科自2017年採用病人血液管理，醫生仔細評估缺鐵性貧血患者的病情後，為適合的女士處方新型鐵針或鐵丸，不單有效治療病人，輸血量更下降超過一半。王醫生總結時指出，病人血液管理配合新型治療，不單可以降低醫療系統對血製品的需求，更有效地將有限資源集中於救治危急患者，更大的好處是有望為缺鐵性貧血患者針對性地解決問題。

(資訊)

中文大學內科及藥物治療學系 名譽臨床副教授 血液及血液腫瘤科專科王紹明醫生

中文大學內科及藥物治療學系名譽臨床副教授；血液及血液腫瘤科專科王紹明醫生

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