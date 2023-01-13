【健康快訊】確診後應盡快求醫 新冠口服藥防惡化減死亡風險

新冠肺炎肆虐期間不少市民不幸染疫，雖然疫情至今近3年，但大眾對感染新冠病毒後的病情管理認知有限，一旦確診即感到手足無措。部分人誤以為新冠肺炎症狀如感冒般容易應付，於是確診後自行服用坊間成藥，卻未見病情改善。確診人士除身體深受症狀困擾，亦可能因找不到有效紓緩症狀的治療而感到無助，只能一邊等待一邊期望快測結果變回「一條線」。其實，現時已有專治新冠肺炎的口服藥，確診人士應盡快向指定診所求醫，醫生除會提供專業意見以助管理病情外，符合條件的患者更可獲處方新冠口服抗病毒藥物。只要跟從醫生指示用藥，患者的症狀一般能快速得到紓緩。

症狀與想像有出入 或比重感冒更嚴重

喉嚨痛、發燒、頭痛、疲倦乏力、腹瀉及氣促等新冠肺炎症狀看似與重感冒一樣，但當親身經歷過就會發現兩者的嚴重程度和持續時間大為不同。年近60歲的新冠康復者劉先生指出：「剛確診時喉嚨痛至失聲如刀割，全身乏力，亦發高燒至38度以上。症狀出現得十分突然，短短一日已經發展至難以忍受的程度，更擔心會持續很長時間。痛楚的位置與之前所有病症都不同，症狀無從稽考令人身心俱疲。」這些症狀的消退及痊癒時間因人而異，甚至有機會長期維持，容易令患者心神煩亂難以專心休養。

坊間成藥非針對新冠病毒 胡亂用藥或致反效果

坊間紓緩傷風感冒的成藥是每個家庭的居家應急藥物，但並非專門針對治療新冠肺炎。各個患者感染的病毒株及誘發的症狀或有分別，如未經醫生診斷而自行服用藥物有機會適得其反，不但難紓緩症狀，更可能會令身體情況隨時間變差。劉先生表示：「坊間一直有不同成藥聲稱能治療新冠肺炎，但每個患者的症狀和嚴重程度均有不同，自己亦沒有相關知識評估藥效，實在不敢貿然自行用藥，諮詢醫生意見會較安心。」

患者痊癒心切 處方口服藥助盡快減低病毒量

確診期間的不安情緒主要源於未能預計痊癒周期及擔心影響身邊人，劉先生憶述：「每天起床發現快速檢測仍是陽性，不安和煩躁隨之而來，最令人忐忑不安的是不能確定何時才能紓緩症狀。」只有及早求診，醫生才能對症下藥，以盡快紓緩症狀及控制病情，亦可避免患者的家人擔心。新冠口服抗病毒藥物必須由醫生專業診斷後處方，而醫管局亦指出此藥物可快速降低體內病毒量，防止病情惡化及降低8成死亡風險。

症狀輕微亦應主動求醫 抗疫的士預約方便直達診所

隔離期間的患者可以免費預約抗疫的士到指定診所接受醫生診斷，而處方新冠口服抗病毒藥物不受限於疫苗接種紀錄。60歲或以上有病徵的患者，將一律處方口服藥物；而60歲以下高風險人士和長期病患者在出現病徵的首5日內求診，亦可獲處方口服藥物。長者和高危人士萬一確診，病情有更大機會惡化至重症，若現病徵更應盡早求醫，接受合適治療。

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