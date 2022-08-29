【健康快訊】老友記出現髖關節骨折 與骨質疏鬆有關係？

「慢慢行，小心跌倒呀！」經常聽到別人對長者再三叮囑，深怕他們會不小心跌倒，究竟長者跌倒後，後果有多嚴重？除了擔心跌倒時會撞傷腦部等重要部位外，如老友記本身患有骨質疏鬆，稍微碰撞即有機會導致脆性骨折。骨科專科陳少偉醫生表示：「在脆性骨折當中，髖關節骨折較為常見和嚴重，除了會造成劇烈痛楚外，亦會嚴重影響患者的活動能力及日常生活。」

骨質疏鬆可致髖關節脆性骨折 需長期臥床難自理

隨著年齡漸長，骨質流失越多，患上骨質疏鬆的風險越大。而這在女性身上較常見，尤其是更年期後的女性，由於體內雌性荷爾蒙水平下降，骨質流失的速度亦會加快，而不良生活習慣或缺乏負重運動都可加速骨質流失。

由於骨質疏鬆沒有明顯病徵，不少患者直至首次骨折，才發現患病。一旦髖關節出現骨折，骨折位置會出現強烈疼痛，患者不僅舉步維艱，連坐下亦有困難，所以患者大多需要臥床休息，需要依靠他人照顧。長期臥床除了嚴重影響日常生活外，亦會引發不同的併發症，包括壓瘡、肺炎、尿道炎及下肢血管栓塞等，嚴重者甚至會有死亡風險。

手術助改善活動功能 惟仍需解決骨質疏鬆問題

萬一出現髖關節骨折，大部分患者都需進行手術。手術可分為骨折固定術或髖關節置換術兩類，目的是改善活動能力及減低痛楚。骨折固定術是指以螺絲、金屬板及髓內釘等把骨折的地方固定，以達至止痛效果和讓骨折復原。惟骨折固定術並不適用於所有類型的髖關節骨折，尤其是移位性的股骨頸骨折，由於這類骨折會阻斷股骨頭的血液供應，即使骨折得以固定，骨折也難以愈合，股骨頭最終也可能因缺血而壞死。這類患者就需進行髖關節置換術，醫生會按患者的情況，選擇半關節或全關節置換，首先取走股骨頭，再置入人造關節代替原本的關節。

部分患者或會擔心年紀大做手術會有風險，但大量的研究數據顯示，進行手術利多於弊。一般而言，進行手術後可大大減少痛楚，避免因臥床引致的併發症，最大限度地改善其活動能力，大大提高生活質素；而醫護人員在術後亦會觀察患者有否出現不良反應。如果患者幾天內情況穩定，則會考慮轉送至復健中心進一步接受物理治療及職業治療。一般來說，傷口會在約兩星期癒合，經臨床評估，復原至一定程度的，就可以出院。其後，患者仍需定期覆診，進行放射檢查，以查看癒合情況及復原進展。惟手術並不能解決骨質疏鬆的問題，患者應按醫生建議接受口服或針劑藥物治療，以改善骨質密度充足的營養和適量的運動可減少骨質流失、增加肌肉量和提高平衡力，也有助預防骨折。家有一老的朋友，亦可考慮為家中長者做好防跌措施，以免再度骨折。

以上資訊由陳少偉醫生提供