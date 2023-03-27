【健康快訊】肝癌早期欠病徵難發現 微創手術減出血量康復較快

肝癌位列香港致命癌症第三位，僅次於肺癌及大腸癌，惟早期沒有明顯病徵，難以透過症狀發現患病，有機會因而延誤診治。當確診肝癌，透過手術切除有癌細胞的肝段是其中一種主要治療方案，有部分患者以為進行切除手術後會令肝功能大減，但其實肝臟自我修復能力強，如術前評估肝功能「合格」，患者亦毋須太過擔心。而現時亦有開放式手術及微創手術方案，患者可與醫生商討，以制訂適切治療方案，如配合術後護理，更可加快康復進程。

早期肝癌難察覺 及早治療存活率高

肝癌的成因主要與肝硬化有關，而引致肝硬化的因素很多，包括：乙型肝炎、丙型肝炎及酗酒等，而脂肪肝亦會有導致肝纖維化及肝硬化的風險。男士肝癌發病率較高，男女發病比率約3：1。外科專科何潔雯醫生指出：「一般早期肝癌沒有明顯症狀，加上肝臟並沒有神經線，所以早期患者較難自行發現狀況有異，主要透過超聲波及抽血檢查才發現患病。」而當患者出現肚痛或腹部積水時，肝臟功能很可能已受一定程度的影響。早期肝癌的腫瘤體積較小，癌細胞數量亦較少，若未有擴散跡象或入侵主要血管，患者一般可以透過射頻消融術、微波消融術及外科手術來清除腫瘤，如果能夠將所有腫瘤消除，5年存活率有機會超過一半。

微創肝臟切除手術出血量少 術後需定期監察

肝癌的切除手術的目的是切除有癌細胞的肝段，主要有兩種形式，分別是傳統開放式手術及微創手術。而相比起傳統開放式手術，微創手術造成的傷口較小、出血量較少、因此患者術後的康復速度亦較快。隨著醫學儀器及技術進步，現時即使一些體積較大的腫瘤或較難進行手術的肝臟部分，經醫生評估後，部分個案也可考慮進行微創手術以清除癌細胞。惟如果腫瘤體積過大，或者鄰近主要血管，開放式手術可能較為合適。

由於肝癌復發率較高，尤其是乙型肝炎及丙型肝炎帶菌者，他們的肝臟會受到肝炎的影響，需更密切留意身體狀況。何醫生表示：「醫生會建議患者術後定期透過血液檢測監察肝功能及癌指數，並需要進行顯影電腦掃描，以監察剩餘的肝臟組織有否出現癌細胞，並作出適時治療。」

何醫生分享一位40多歲肝癌患者的個案，他本身是一名乙型肝炎帶菌者，確診時腫瘤位於肝臟右邊肝葉，體積為5厘米大，需要將右肝葉切除。醫生為患者進行評估後，決定使用微創方式將腫瘤切除。手術成功將腫瘤切除，而術後的第4至5日，患者已經可以出院及重拾日常生活。很多患者擔心進行切除手術後，肝功能會大受影響。對此，何醫生分享：「相對於其他器官，肝臟自我修復能力較強，如術前評估肝功能『合格』，及患者能配合術後護理，肝功能有機會回復至正常水平。」

以上資訊由何潔雯醫生提供

Johnson & Johnson全力支持