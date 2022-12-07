【健康快訊】肺癌症狀或與新冠肺炎相似 及早診斷助治療

肺癌又稱為「無聲殺手」，因早期肺癌大多完全沒有症狀，惟中後期肺癌的部分症狀卻與新冠肺炎相似，容易令人混淆，患者或會因此延誤治療。雖然不少人亦知道吸煙人士患上肺癌的風險較高，但其實非吸煙人士也有機會得到肺癌，故應盡早了解自己是否肺癌的高危群組。呼吸系統科專科王君玲醫生表示：「如發現自己是高危一族，就應該及早諮詢醫生，看看是否適合進行早期肺癌篩查或出現病徵後的相關檢查。」

持續咳嗽疲倦或是肺癌警號

大多中後期肺癌患者會陸續出現症狀，如持續咳嗽、痰多或痰中帶血，患者亦可能出現聲音沙啞、氣促或胸痛等症狀。王醫生指出：「如肺癌已轉移到身體其他地方，患者甚至會有骨痛或頭痛，類似中風等不適，又或出現身體消瘦、胃口欠佳及覺得疲倦等。」近年新冠肺炎肆虐，當大家出現持續咳嗽、感到疲倦時，第一時間會聯想起新冠肺炎，但其實這些亦有可能是肺癌的警號！故一旦出現症狀，就應盡早求醫並進行檢查，以免延誤治療。

根據美國癌症協會（NCCN）的指引，肺癌高危人士包括長期重度吸煙者，即為50歲或以上吸煙者，平均吸煙量為20包年以上。此類人士中如已戒煙卻不足15年者也屬高危人士。王醫生指出：「即使非吸煙者也有機會患上肺癌。沒有吸煙習慣而屬肺癌高危人士的包括有肺癌家族病史的人士、需長期暴露於煮食油煙、長期吸入二手煙或空氣污染物如鈾、石棉或鎳的人士，建議要盡早戒煙及避開污染物，如有疑慮可向醫生查詢是否適合進行早期肺癌篩查。」

中後期肺癌診斷分3大類 視乎腫瘤位置選擇

肺癌的診斷方法可分為早期肺癌篩查及中後期肺癌診斷，前者主要針對高危但無症狀的人士，可為他們進行低劑量胸腔電腦掃描(LDCT)。部分人或擔心進行LDCT的幅射會影響身體，王醫生解釋：「LDCT含低劑量幅射，其幅射量約等同於照十張胸腔X光，故對身體危害較一般電腦掃描為少。」

而中後期肺癌檢查則針對已有症狀的人士，主要可分為三大類檢查，包括(一)造影檢查如電腦掃描或正電子掃描、(二)組織活檢或(三)血液活檢。組織活檢可利用支氣管鏡拿取原發性肺腫瘤的細胞或組織，以及取得已轉移至縱膈淋巴位置的癌症組織；體外穿刺則可通過電腦掃描定位，抽取生長在肺部周邊的腫瘤組織。王醫生續指：「少部份病人的癌細胞位置處於體內深處，又或生長在心臟或大血管附近的位置，故癌細胞有可能要用傳統外科或微創手術，去深入檢查以取出腫瘤組織。」有症狀的人士亦可進行血液細胞檢查，以偵測血液中有否游離癌細胞基因，以達到肺癌診斷及基因配對的效果。

以上資訊由王君玲醫生提供