【健康快訊】胃癌手術前後要禁食？充足營養助術後康復

胃癌為本港癌症六大殺手之一，症狀與一般胃部不適相似，令人難以察覺，患者或因而忽略症狀，延遲就醫！不少患者在確診時已屬中後期，需進行胃部切除手術，而營養吸收對整個治療過程十分重要，以助患者順利進行手術及加快術後康復速度。

術前營養充足助撐過手術

胃癌的症狀包括消化不良、食慾不振及體重急速下降等，嚴重者可能會嘔吐，甚至吐血，並出現貧血及大便呈深黑色等症狀。如不幸患上胃癌，因應期數，治療方案亦有分別，黃醫生表示：「早期胃癌可使用內視鏡黏膜切除術作治療，有機會毋須切除整個胃部，但對於第二期或以上胃癌，大部分也需以手術切除胃部及附近的淋巴結，部分患者的腫瘤較大，需在手術前後進行化療，以縮小腫瘤及減低復發風險。」

攝取足夠營養可助患者的身體撐過手術，惟部分症狀影響患者的營養吸收。如患者難以透過進食來補充營養，或需透過喉管或靜脈注射來補充營養。而且，進行大部分手術前，患者也需禁食，黃醫生解釋：「禁食可令患者保持胃部排空，避免手術期間有食物反流，湧回口腔和肺部。」

營養輔助治療提供身體所需元素 助術後康復

在手術後，患者的胃部被切除，胃容量大大減少，需要適時調整飲食習慣、進食次數及份量，少食多餐，避免過飽，並選擇進食較易消化的食物，慢慢咀嚼食物。由於食物更快進入小腸，患者可能會出現排空過快或傾倒症候群，黃醫生解釋：「如患者進食太肥膩或太甜的食物，或會出現腹瀉、肚痛等。如進食太多澱粉質，也可能會出現血糖低。」此外，因患者的腸道結構在術後被改變，以及胃酸分泌減少，影響鐵質及鈣質的吸收，故他們需在術後進食相應補充劑，否則有機會出現貧血及骨質疏鬆等問題。而吸收足夠營養也有助傷口癒合及防止細菌感染，如患者在術後營養不足，或會拖慢康復進度。部分患者術後出現營養不良，或會令他們不能按時接受電療及化療等輔助治療。黃醫生指出：「如患者蛋白質攝取不足，或會導致肌肉流失及抵抗力降低，增加出現併發症及感染的機會。」

可是患者的胃部被切除後，如何可有效攝取營養？患者需要調整飲食習慣，少食多餐，而部分患者或需使用輔助式營養液，以更容易吸收優質氨基酸，亦可補充有益脂肪如魚油或奧米加3(Omega-3)等營養，增加身體的抗炎作用，加速術後復原。黃醫生憶起一名約60歲的女患者，她的腫瘤生長在胃部較低位置，阻塞幽門出口。當腫瘤日漸增大，食物或會停留在胃部，無法進入腸道，故當她進食較多食物時，會容易嘔吐。醫生在手術前從她的鼻腔放入膠喉管，並繞過腫瘤阻塞位置，讓營養液可直達小腸，有助增加患者體內營養及蛋白質水平，以助順利完成手術。每位患者的術後反應不一，故在接受營養輔助治療前建議先諮詢營養師或醫生意見，作進一步評估。