【健康快訊】血壓波動是前兆 高血壓或誘中風

相信市民都知道什麽是高血壓，但除此之外，原來亦有另外一種與血壓有關的現象，除了有機會發展成高血壓，更大大增加患上心血管疾病如中風的風險，嚴重更可致命，這隱形殺手便是血壓波動！心臟科專科吳基恩醫生建議：「很多病人對及早控制血壓在正常水平的概念很清楚，但同樣重要的是使血壓長期受控。加上改善生活習慣，這對整體健康也有幫助。」

血管硬化或致血壓波動 易變高血壓

血壓可分為心臟輸出所製造的壓力，以及血管收縮時導致的壓力。冬天氣溫驟降，容易令血管收縮，血壓或會稍為上升。而情緒起伏如緊張、心情欠佳及焦慮等，以及短時間內進行劇烈動作，如上樓梯和追巴士時，血壓亦可能突然飆升。而血管的健康狀況亦會影響血壓，例如血管硬化會令血壓整體波動較大，吳醫生指出：「血管硬化後彈性不足，當心臟血管輸出時沒有緩衝，會令血壓變得異常。」而年紀大如75歲或以上、吸煙及「三高」，即高血糖、高膽固醇及高血壓等，皆為導致血管硬化的風險因素。

到底血壓波幅多大，才謂血壓波動？其實醫學上並未有一個確實的定義，但據吳醫生臨床經驗，如一天內在不同時間所量度的血壓，差別大於20mmHg，便歸類為血壓波動，這會增加中風及心血管疾病，包括冠心血管閉塞的風險，吳醫生解釋：「 相比起血壓正常的人士，血壓波動的人士其後演變成長期高血壓的機會高2.6倍，他們患有心血管疾病的機會亦高1.8倍，死亡風險則高1.6倍。」血壓高會增加出血性中風的機會，但如血壓突然由高變低，亦有機會令腦部缺血。

高血壓無明顯症狀 藥物治療減併發症風險

出現血壓波動的人士可能已屬高血壓前期，長久下去可能發展成高血壓。而高血壓並無明顯症狀，更甚要到出現併發症時才發現，故如有高危因素的人士，建議多留意血壓水平，發現異常時應求診。要治療高血壓，可先從調節生活習慣入手，包括戒煙、多做運動、減少鹽分攝取及保持開朗等，均可有助血管放鬆。

惟如情況沒有改善，或需使用藥物治療，常用口服藥物包括血管緊張素轉化酶抑制劑、血管緊張素II型受體拮抗劑，以及鈣離子通道阻滯劑，幫助血管放鬆，並排走鹽分，從而降低血壓。而不同藥物的藥效維持時間亦有分別，如藥效較長，藥性可保持穩定，有助把波動性減到最低。以鈣離子通道阻滯劑為例，患者需每一日服藥一次，藥效可長達30小時，能控制患者整天的血壓。

吳醫生憶起一名65歲女患者，她平日血壓水平介乎120mmHg至140mmHg，她本以為自己只因見醫生時緊張，才會導致血壓升至150mmHg，亦擔心一旦開始治療後便難以停藥，故不願接受治療。但與醫生商討後，她發現自己平日心情緊張時，血壓亦會升高，亦明白若不接受治療，中風機會大增，故最後接受鈣離子通道阻滯劑治療，現時血壓穩定，維持在約120mmHg的水平。

(以上資訊由吳基恩醫生提供)