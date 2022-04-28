【健康快訊】院舍爆疫長者中招 接種疫苗自救減重症風險

變種病毒Omicron在本港肆虐，世界衞生組織早前已警告，Omicron有很高風險令全球感染率大增，亦建議高危群組如長者應接種疫苗作保護。本港確診個案每日暴增，當中不乏多間安老院，波及員工及住宿長者。為控制新冠疫情，政府將在安老院實施「疫苗通行證」，除持有醫學豁免證明書的人士外，所有新入住院舍的長期住宿住客需已接種最少一劑新冠疫苗 。

長期病患新冠病毒夾擊 重症死亡風險增

自第五波疫情爆發，截至3月28日，已累計785間安老及殘疾人士院舍錄得確診個案。研究顯示與18至29歲人士相比，65歲或以上的長者染疫後的死亡率高出95倍或以上，心臟科專科洪裕德醫生表示：「政府數據顯示，第五波疫情的首6,748宗死亡個案中，88%死亡個案未有接種兩劑或以上新冠疫苗，當中80歲或以上未有接種疫苗的患者，他們的病死率最高，約16.11%，其次是70至79歲的患者，約5.98%。」

雖然長者屬高風險群組，但根據政府3月29日的數據，現時本地70歲或以上長者，約71%已接種第一劑疫苗，而第二劑疫苗接種率僅為59%。而港大於三月中旬所發表的香港第五波疫情發展模擬模型，估計居住於安老院舍的長者發病至死亡平均相距時間只有8天，而感染死亡率亦較高。不少長者患有長期疾病，如加上新冠病毒雙重夾擊，後果不堪設想。有數據指出，慢性非傳染病患者染疫後，較易惡化成重症，甚至可致命，洪醫生指出：「以患有糖尿病的新冠患者為例，他們出現嚴重病情的風險比非糖尿病患者高2倍，而住院死亡的相應風險則高約3倍。」

高保護力疫苗助抗疫 多處地點可供接種

現時本港可供接種的兩類疫苗為mRNA及滅活疫苗，外國數據指兩種疫苗均可減低染疫後的重症比例。當中mRNA疫苗的保護率為95%，其所產生的抗體水平亦較高，而亦有本港大學研究發現滅活疫苗的免疫細胞反應良好，而研究發現，兩類疫苗均有助增加抗體，惟針對變種病毒如Delta及Omicron，注射兩針mRNA疫苗1個月後，可對付變種病毒Delta及Omicron的抗體水平分別為94.1%及58.8%。而接種兩針滅活疫苗的人士在接種後3個月，對抵抗現時流行的變種病毒的保護率可能較低。接種疫苗仍有一定的保護力，故建議大家可按身體情況選擇適合的疫苗。

不少長者或認為自己身體狀況較差，因擔心副作用而對疫苗卻步。研究指出兩類疫苗都相對安全，部分人雖在接種後出現發燒及肌肉痛等症狀，但一般而言，長者接種後的反應較溫和。如真的對接種疫苗感到擔憂，可先諮詢醫生，同時進行身體檢查，視乎身體情況再選擇適合的疫苗。如身體狀況許可，接種疫苗是絕對建議的。而且，據港大在2月下旬展示模擬模型報告，預測如接種3劑滅活疫苗，接種後半年針對Omicron感染的疫苗有效率約為8%，而如已接種兩劑滅活疫苗，並混搭接種mRNA疫苗作加強劑，此混搭組合比接種3劑滅活疫苗高21%。

現時各區有多間社區疫苗接種中心，60歲或以上的合資格人士可領取「即日籌」，毋須預約，就可在領籌當天的指定時段接種疫苗，而13間公立醫院亦設有新冠疫苗接種站。此外，政府推出多個流動接種站，現場有醫生可為準備接種的市民提供諮詢服務。而政府亦提供院舍外展接種疫苗服務，安排外展疫苗接種團隊和到診註冊醫生到訪安老院舍，並可為同意和適合接種的院友接種mRNA疫苗，讓接種疫苗變得更便利。

資料由洪裕德醫生提供，復星醫藥支持

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