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健康
2023-10-19 07:30:00
日報

【健康快訊】「隱形」腎結石可一直埋伏無症狀 嚴重可致劇痛及影響腎功能

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腎結石個案近年有上升之勢，大眾對腎結石的認知大多是它所引起如臨盆產子般的陣痛，但其實腎結石也可以一直埋伏在腎臟內而全無症狀。隨著它游移到其他位置，便有可能引發疼痛、排尿困難，甚至造成炎症令腎功能受損。曾有個案因未有及時處理腎結石，短短數天內已出現細菌入血，心跳更一度停止須接駁人工心肺。泌尿外科專科趙宜醫生指出，治療腎結石的方法眾多，但清除後仍有一定復發風險，患者須同時改變生活和飲食習慣，以減低風險。

腎結石可完全堵塞腎臟 致炎症或細菌入血

人體腎臟負責製造尿液，將代謝物排出體外，但如代謝物中的礦物質濃度過高，便有機會沉積成腎結石。腎結石亦可出現在泌尿系統中的任何位置，其所引致的症狀也有不同。趙醫生解釋：「如腎結石一直『居住』於腎臟的腎小盞內，未必會引起任何症狀，但有機會慢慢增大，甚至在腎盂或腎盞累積成一顆呈鹿角狀的大結石，嚴重的話或完全堵塞腎臟，造成炎症或細菌入血，損害腎功能甚至有性命危險。」

當較細小的腎結石離開腎臟進入輸尿管，患者或會有腰痛及炎症；如掉落至盆腔接近膀胱、輸尿管的位置，可致膀胱敏感症狀，包括常有尿意但尿不出來；若腎結石游移至體積較大的膀胱，則未必會引起症狀；但一旦到達尿道形成堵塞，患者會有排尿困難，甚至完全沒法排出尿液。

腎結石治療多樣 因應個別患者情況而定

視乎腎結石的位置及大小，醫生會制訂不同治療方案。一般而言，在腎臟內的結石如屬5毫米內而沒有症狀，患者未必需要治療，可以透過多喝水預防腎結石增大。而5毫米至1厘米的腎結石則可透過體外衝擊波碎石術把腎結石震碎，再經輸尿管排出體外。

至於大至1厘米的腎結石，特別如果其位置在腎臟的下方，醫生或會考慮逆行內視鏡手術，以柔軟的內視鏡經尿道進入，到達腎結石後以激光將其擊碎或以鉗子移除。一旦腎結石已達2厘米，患者或需進行全身麻醉手術，即經皮腎穿刺術，需在患者背部開小切口，以細針穿過皮膚進入腎臟，再以激光、超聲波或擊打方法，將腎結石擊碎及直接吸出體外。

腎結石復發率高 小心腎臟再「藏石」

清除腎結石後也非一勞非逸，趙醫生指出，5年內約有3至5成患者腎結石復發，因此不應掉以輕心。「最重要是多喝水，有研究顯示，曾患腎結石的人應每天飲用2.5公升水分，以排出2公升尿液，減少復發機會。」同時也應控制體重，避免腎結石的形成。趙醫生又提醒，不少人誤以為應減少吸收鈣質，但實際上減少鈣質會令草酸的吸收增加，反而增加患上腎結石的風險。

趙醫生分享，曾有一名70多歲的婆婆患上腎結石，但認為無大礙而未有及時處理，惟及後併發炎症及敗血症，岀現發燒及心跳不穩定，送抵急症室時心跳已停止，須即時進行心外壓及接駁人工心肺，幸及時獲搶救及進行外科手術取出腎結石，情況漸回復穩定。趙醫生強調，雖大部分腎結石也不會危及性命，但也不能忽略其危險性，如有不適應盡早求醫。

以上資訊由趙宜醫生提供

泌尿外科專科趙宜醫生

泌尿外科專科趙宜醫生

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