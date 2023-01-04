【健康快訊】電子煙可增患頭頸癌風險 營養不良阻礙治療

「吸煙危害健康」這句警告耳熟能詳，根據政府統計處調查，本港2021年的吸煙率確實有下降趨勢，但15歲或以上每日吸食電子煙人士則比2019年上升0.2%。電子煙不用燃燒煙草，不少人以為其釋放的致癌物質較少，因而誤解它比傳統煙健康。不過仁安醫院臨床腫瘤科專科呂卓如醫生指出：「電子煙同樣含有致癌成分，因此吸食電子煙比吸食傳統煙的患癌風險較低實屬謬誤。」

電子煙含多種致癌成分 容易引致頭頸癌

頭頸癌泛指位於頭頸部的癌症，如舌癌、喉癌、口腔癌及鼻咽癌等。最近有研究顯示HPV病毒有機會引發口咽癌，而頭頸癌中最常見的口腔癌及喉癌則主要與煙酒有關。不少人認為只要選擇不含尼古丁的電子煙便可降低患癌風險，雖然尼古丁不會致癌，但會使人上癮。而與傳統煙一樣，電子煙亦含有亞硝胺及多環芳香烴等，使口腔基因和細胞改變及受破壞，另外電子煙產生的煙霧可致細胞死亡及DNA變化，是患口腔癌的風險因素之一，可見吸食電子煙的人士患頭頸癌風險不會比吸食傳統煙低。

頭頸癌的病徵視乎腫瘤位置，呂醫生表示：「有些部位難以察覺，如鼻咽癌初期會使患者有鼻塞等輕微病徵，患者或覺得並無大礙，直到病徵漸趨嚴重才求醫，惟當時可能已是第三期。」晚期頭頸癌通常牽涉口部及咽喉等，影響患者咀嚼及吞嚥功能，使他們減少進食，造成營養不足及體重下降。

頭頸癌患者易致癌症惡病質 營養不良難應付高強度治療

除了頭頸癌本身的病徵會引致營養不良外，癌細胞亦會釋出一些物質，使人體內的發炎反應增加，改變新陳代謝，導致癌症惡病質。癌症惡病質會使患者厭食、味覺改變及感到噁心嘔吐等，影響進食功能，繼而營養不足及體重下降，患者的抵抗力亦會較差，甚至影響復原能力及存活率。

在初確診的頭頸癌比較少會擴散到其他器官，因此醫生一般會以手術切除癌細胞、高劑量化療或電療以徹底清除腫瘤，希望能夠根治癌症。不過患者需要有良好身體機能及足夠營養才能承受到高強度的治療方案，一旦營養不良，患者的健康會每況愈下，對治療耐受性亦會減低。

患者可於治療前補充營養 對抗病魔

由於大部分頭頸癌患者在病徵嚴重時才求醫，當時已食慾大減，營養亦嚴重不足。他們可在治療前使用營養療法補充足夠營養，以便盡快開始治療及達至最佳治療效果。患者可選擇一些流質或粉末狀的高蛋白質補充品，以灌食方法維持營養。而較嚴重的患者因難以把營養補充品吞進體內，可考慮透過靜脈注射方式，將營養直接輸入體內，以補充優質氨基酸、脂質及葡萄糖等。優質氨基酸有助患者復原，而脂質中的魚油亦具抗炎作用。呂醫生建議除建立良好的飲食習慣及吸收充足營養外，患者亦應遠離煙酒。如果家人有患頭頸癌的病史，亦應定期作身體檢查，及早發現患癌可增加復原機率。

以上資料由仁安醫院臨床腫瘤科專科呂卓如醫生提供