【健康快訊】類風濕關節炎嚴重影響患者生活 新式藥物控病情減不便

每朝一覺醒來下床梳洗，再準備早餐，是不少人每天早上的日常流程。但對類風濕關節炎患者而言，進行這些日常活動亦困難重重。風濕病科專科陳珮珊醫生表示：「類風濕關節炎患者除了需忍受關節腫痛外，這病亦為他們的日常生活增加了不少痛點及不便。晨僵使他們難以立即下床，繃緊的關節令活動幅度大減，連刷牙及煮早餐亦變得有難度。及早診治有效控病及紓緩炎症，大大減低這病對生活的影響。」

關節變形不可逆轉 適時治療助防關節變形及併發症

手指及手腕關節出現紅、腫、熱、痛是類風濕關節炎的典型症狀，而膝蓋、手肘及腳趾關節亦有機會受影響，大部分患者更會出現晨僵。臨床所見，因較年輕人士一般不會有關節痛問題，所以較易意識到身體狀況有異。相反，大多年長人士因本身已受退化性關節痛問題困擾，或未能及早發現患病。

延誤治理類風濕關節炎，可造成不可逆轉的關節變型。陳醫生提醒：「滑膜因長期發炎，令關節周邊的筋腱、骨骼及軟組織亦逐步被侵蝕，長遠會影響及破壞關節結構。關節一旦變形，就只能靠手術才能回復關節原形。」此外，由於類風濕關節炎屬自身免疫系統疾病，若延誤診治，或會導致併發症，影響其他部位，較常見的包括肺部或皮膚等，亦增加患上心血管疾病的風險。適時的治療有助預防關節變形及併發症，因此一發現出現症狀，便應盡早求診。

新式藥物起效快 病情早受控 副作用較少

以往治療類風濕關節炎大多使用止痛藥及傳統藥物，如類固醇及改善病情抗風濕藥物，惟止痛藥止標不治本，而長期使用類固醇或會令膽固醇和血糖水平升高、皮膚變薄及增加骨質疏鬆的風險。改善病情抗風濕藥物如甲氨碟呤可有效減輕炎症及預防關節變形，惟需6至8星期才能起效，並有機會帶來口腔潰瘍、脫髮或肝酵素上升的副作用。

而近年亦有較新式治療方案，包括生物製劑及口服JAK激酶抑制劑，控制細胞因子以減少發炎。生物製劑以皮下或靜脈注射為主，JAK激酶抑制劑則為口服藥物，較傳統抗風濕藥物快起效，除關節腫脹得以紓緩，痛楚得以消除，發炎指數亦因炎症受控而回落。陳醫生指出：「當症狀減輕，患者的生活回復正常，患者的情緒亦隨之變好。」惟需留意，各治療方案均有機會增加感染機會，患者應小心預防感染，醫生會因應病情與患者商討最合適的治療方案。正值現時新冠病毒肆虐，如病情穩定，應考慮接種疫苗，減低感染及重症風險。

陳醫生憶起一名40多歲女士，患有類風濕關節炎3年，熱愛拉小提琴。初次發病時，她的手指、手腕及肩膀腫痛，確診後服用甲氨喋呤及低劑量類固醇。她的病情在1年後再次變嚴重，關節腫痛令她不能再跟女兒合奏，因而轉用口服JAK激酶抑制劑。她接受治療至今1年多，病情得以受控。而症狀得到紓緩後，她可再次拿起小提琴演奏，並跟彈鋼琴的女兒合奏，成為她們最愛的親子活動。而病情受控亦令她能重拾照顧女兒的能力，享受身為媽媽的樂趣。

除跟從醫生指示接受治療外，患者亦可適當活動關節，而當炎症受控後，有需要的話可進行復康訓練以鍛煉肌肉。惟在炎症活躍時則應多休息，或可以冷毛巾敷在疼痛位置以紓緩痛症。

以上資訊由陳珮珊醫生提供