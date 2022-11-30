【健康快訊】類風濕關節炎造成心理負擔 口服標靶藥物控病減困擾

不少長期病患者飽受慢性疾病困擾，類風濕關節炎患者亦不例外，他們除了承受關節的痛楚外，還有藏在心底有不為人知的痛苦。關節痛除了直接影響日常生活外，病情反覆及藥物副作用等皆加重了他們的心理負擔。風濕科專科吳善巍醫生表示：「關節上的痛楚令患者苦不堪言，而病情反覆及藥物副作用等更令患者感到沮喪，部分患者甚至因此喪失了繼續治療的動力，影響治療依從性，令病情變嚴重。而他們面對控病方面的種種挑戰時，亦難免壓力大增，容易出現焦慮抑鬱，這些情緒都可能會影響病情。」

適時治療助達致緩解 減併發症風險

類風濕關節炎為免疫系統疾病，如沒有好好控制病情，有機會影響各重要器官及身體部位，包括出現肺部纖維化、血管炎、冠心病及增加骨質疏鬆風險等。吳醫生提醒：「只要患者做好病情管理，控制病情以達致緩解，就可減低這些併發症風險。」緩解是指關節不再腫痛，而發炎指數回復正常水平。

適時治療是達致緩解的重要一環，現時的治療方案主要有三大類，包括過渡性類固醇、傳統改善病情抗風濕藥及生物製劑。生物製劑包括針劑及新式口服JAK激酶抑制劑，可針對性抑制發炎因子。各類藥物的療效、使用方式、使用頻率、安全性、起效速度和價錢都有分別，而每一位病友的病情亦不一，建議與醫生商討合適的治療方案。

病情反覆藥物副作用減患者依從性 新式口服標靶藥起效快副作用較少

治療依從性對患者的病情尤其關鍵，惟治療上的種種挑戰或會令患者的抗病鬥志越來越低。部分患者或對傳統抗風濕藥如甲氨碟呤出現腸胃不適、疲倦、脫髮和肝酵素上升的副作用，病情持續活躍，但長期使用類固醇並非辦法，可導致肥胖、高血壓、高血糖及失眠等問題。吳醫生表示：「臨床上亦有患者嘗試過數種傳統藥物，因無法承受副作用而感到沮喪，其後沒有再覆診跟進，轉而尋找偏方，以致拖延病情。」

其實患者無需擔心，因現時有針對性治療如生物製劑，包括抗腫瘤壞死因子、抗第六型白細胞介素及口服JAK激酶抑制劑等，副作用均比傳統藥物少。當中口服JAK激酶抑制劑為小分子藥物，可直接進入發炎細胞內層，抑制細胞發炎的活化反應訊號，從而紓緩症狀。患者需每日服用一次，藥物可於短時間內發揮功效，助發炎指數盡快回復正常水平，從而減輕痛楚，助患者及早不再受痛楚折磨。

吳醫生憶起一位50多歲男病友，本身熱愛打哥爾夫球及參加單車比賽，服用傳統抗風濕藥後沒有明顯改善，肩膊持續疼痛，手肘及手指則間中腫痛，影響活動能力及社交。他其後使用幾種生物製劑、營養補充品及試過中醫針灸，惟症狀亦未見改善，間中病發，需服用類固醇和消炎藥，甚至要在關節進行類固醇注射。他3年前開始轉用口服JAK激酶抑制劑後，病情明顯變得穩定，可完全停服類固醇，並逐漸減少甲氨喋呤劑量，胃口及疲倦感逐漸改善。現時他年屆65歲，重拾以往的活力，可定期約朋友踩單車。

以上資訊由吳善巍醫生提供。