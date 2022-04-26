【健康快訊】骨髓瘤治療新方向 大幅延長患者存活期

骨髓瘤，聽其名以為是骨癌，又或以為骨髓有一個腫瘤凸出？原來純屬誤會。香港骨髓瘤學會主席詹楚生醫生解釋，骨髓瘤屬血癌的一種，以往非常難治，患者的存活期偏低，猶幸近年有不少新藥物及療法，患者存活期得以大大提升。

香港每年約有250宗骨髓瘤新症，患者多為年長人士，原發於名為「漿細胞」的免疫細胞。詹醫生說：「由於異常漿細胞沉澱於不同部分的骨髓裏面，導致溶骨性病變，令患者骨頭變薄，出現骨痛甚至骨折。病變亦會令鈣質釋放到血液，導致高鈣，繼而引致腎衰竭，另外也有蛋白尿的症狀。」然而，「周身骨痛」容易被忽略，例如長者會以為骨質疏鬆，而年輕患者亦會以為坐姿不正，以致骨痛，因而延誤診治。

組合藥物延患者存活期10年

初確診及復發初期的骨髓瘤以往主要靠化療醫治，惟副作用甚多，或影響骨髓以致血球驟降，威脅患者生命。但效果不太理想，完全緩解率只有約5%，存活期約為2年，即使配合自體骨髓移植，完全緩解率也只有20%至30%，存活期約為3年。近年有蛋白解體抑制劑、免疫調節劑及類固醇組合誘導治療，三類藥物組合使用可發揮協同效應，治療效果甚佳，完全緩解率達40%至50%，配合自體骨髓移植更可達60%至70%，患者存活期可超過10年。詹醫生表示，這三類藥物雖有不同副作用，但副作用仍遠比化療安全。

治療新目標 助監測患者復發

所謂完全緩解，即之前觀察到有癌細胞存在的部位，在治療後已檢測不到癌細胞。不過，完全緩解不等於不會復發，因為患者體內可能存有驗血及骨髓檢查難以檢測得到的「迷你殘餘癌細胞」(MRD)。近年醫學界以次世代基因列序的技術檢測MRD，研究顯示當結果為陰性，患者的存活率也大大提升，成為骨髓瘤治療新目標之一。此外，常用於診斷癌細胞病變的正電子掃描(PET-CT)，會以光點標示沉澱於骨髓的癌細胞，有助醫生判斷治療成效，故成功治療達致PET-CT陰性（即之前的光點消失）亦成為治療新目標之一。

免疫治療重燃晚期患者希望

隨着醫學進步，骨髓瘤的治療方案亦有新趨勢。現時已有CD38單克隆抗體藥物，控制初確診及初復發病情，提升完全緩解率。至於晚期或多次復發、出現耐藥性的患者，將來可選擇免疫治療，利用自身免疫系統控制癌症。詹醫生說：「骨髓瘤免疫治療針對癌細胞抗原BCMA，療法包括抗體藥物複合體(ADC)、雙特異性抗體(BiTE)、CAR-T細胞治療，研究顯示三者在耐藥難治的患者身上均有顯著效果，七至八成患者有良好反應，甚至達完全緩解及MRD陰性，實為晚期患者的曙光。」