【健康快訊】體外循環 助重症患者逃出鬼門關

大部分危重症患者在深切治療部仿彿遊走於生死邊緣，而使用適當的技術有助支援受損的重要器官，爭取多一點時間給藥物發揮功效或手術後癒合，當中體外循環技術為深切治療部的常用技術。深切治療科專科冼維正醫生表示：「我們把患者的血液引出體外，經過不同處理，再把血液引入回病人體內，透過支援基本器官功能，以維持垂危病人的生命，有部分技術更可以同時排走有害物質，加速病人復原。」

體外循環技術助維持器官運作

深切治療部內多是重症患者，大多已出現器官衰竭，如心臟或肺部衰竭等，需以較複雜的儀器來支援器官功能，而部分患者則剛完成大手術如器官移植，又或本身有免疫系統問題，體外循環技術都可有助這些患者維持生命及基本器官運作。此技術可應用在不同範疇，最普遍是腎替代治療，藉洗腎把腎衰竭患者的多餘水分及電解質排出體外。另外，如患者因感染而引起敗血病細胞因子風暴，細胞因子會降低患者血壓引致休克，使用體外循環技術有助把細胞因子排出體外，以改善休克情況。而體外膜氧合器（ECMO，俗稱人工心肺）亦是深切治療部中經常使用的體外循環技術。人工肺多用於嚴重肺部感染的患者，可暫時替代肺部功能，把氧氣注入體內，並排走二氧化碳，防止呼吸機引致的肺部創傷，加速肺部復原；而人工心則可應用在心臟衰竭患者身上，暫代心臟功能，以維持其他器官的運行。冼醫生解釋：「即使是晚期心臟衰竭的患者，亦有機會可藉人工心維持生命，達至能夠做到心臟移植的狀態。」

但要留意，一些患上不能根治的疾病，或晚期癌症病人，又或年齡較大的人士，可能不適合使用體外循環技術。而使用此技術時，有機會在放置喉管時弄傷血管，另外，血液引出體外時需使用抗凝血劑，造成出血風險。

一個器官功能衰竭 增20%死亡率

生死一刻只在電光火石間，如想維持危重症患者的生命，最重要是「快」，當疾病已蔓延至多重器官衰竭的地步，即使有技術及科技支援，死亡率也很高。冼醫生憶起一名年輕患者在打球時突然暈倒，初步診斷為心肌梗塞，救護員為他進行心外壓並送至急症室，惟當時血壓很低，心外壓效果欠佳，患者心跳已停頓。急症室團隊立刻通知深切治療部團隊幫忙，把人工心肺放進患者體內維持循環系統，並爭取時間進行「通波仔」手術。最終手術成功，患者心臟功能逐漸回復，同時慢慢甦醒，並可移除人工心肺。如以上狀況下沒有使用體外循環裝置，大多患者或會不幸離世。

以上資訊由冼維正醫生提供