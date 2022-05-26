【健康快訊】高膽固醇可接種新冠疫苗嗎？ 接種前後宜穩定膽固醇水平

新冠肺炎已持續兩年，疫情下人心惶惶，「三高」患者更是患上新冠肺炎的高危一族，他們在染疫後出現併發症及重症的機會亦較高。故此，「三高」患者應好好控制本身病情，嚴重患者更應接受適當治療，待病情穩定後就可接種疫苗，以提升保護，防患於未然。

「三高」感染新冠病毒死亡風險增

「三高」包括高血壓、高血糖及高血脂，可引致糖尿病及心血管疾病，不少患者更是長者。他們有較高風險患上新冠肺炎，受感染後重症風險亦比其他人高，甚至出現併發症如中風或心臟衰竭等，嚴重更會出現多重器官衰竭，甚至死亡。家庭醫學專科張宇醫生指出：「一型糖尿病患者患上新冠肺炎後的死亡率是非患者的2.8倍，二型糖尿病患者的則為非患者的1.8倍。另外，本港80歲以上長者亦佔新冠肺炎死亡個案逾7成。」接種疫苗可有效預防感染新冠病毒後的重症風險，惟不少「三高」患者也擔心病情會否不適合接種疫苗，張醫生表示：「新確診的『三高』患者在緊密治療及覆診一至二星期後，如病情變得穩定，就可接種新冠疫苗。而香港心臟專科學院亦明確建議，心血管患者於病情穩定後，可盡早接種新冠疫苗。即使患者進行手術如『通波仔』及『搭橋』，經醫生評估後，一般術後2至4星期內亦可接種新冠疫苗。」

「三高」患者接種前後宜控制好病情

如要穩定病情，不少「三高」患者都需接受治療。以高膽固醇患者為例，他們可透過抽血來檢查膽固醇水平，除調整生活模式外，或需因應病情的嚴重程度，依醫生指示服用降膽固醇藥物，有助減少心腦血管疾病風險約44%，張醫生建議：「患者可請醫生幫助計算未來十年的心腦血管病變風險，如風險高於7.5%，就更需嚴控『三高』。『三高』患者屬高風險群組，壞膽固醇冀可降至1.8 mmol/L或以下，而極高風險人士則應降至1.4 mmol/L或以下。」而高血壓患者則可調節生活習慣，如情況沒有改善，或需使用藥物治療。常用口服藥物包括血管緊張素轉化酶抑制劑、血管緊張素II型受體拮抗劑、利尿劑，以及鈣離子通道阻滯劑，幫助血管放鬆或排走鹽分，從而降低血壓。張醫生指出：「患者應把在診所量度的血壓控制至低於140/90 mmHg，部分患者在家中量度血壓時度數應該比診所所量度的低，故在家中量度時，理想血壓水平為低於135/85 mmHg，而如患上糖尿病或腎病，更需把血壓降至低於130/80 mmHg。」

除了接種新冠疫苗，「三高」患者亦應保持充足睡眠及進行適量運動，並多吸收陽光，因陽光中的維他命D可增強抵抗力。而且，他們亦可在天然食物中吸收足夠的維他命、礦物質及益生菌等，這有助免疫系統對抗感染。疫情期間大家亦要保持衞生，盡量剪短指甲，避免指甲藏菌，而吸煙人士亦應盡早戒煙。



以上資訊由張宇醫生提供