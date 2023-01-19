【健康快訊】PSA指數高為良性前列腺增生還是癌症徵兆？55歲以上男士須留神！

前列腺癌是男性常見癌症之第三位，但早期病徵與良性前列腺增生的症狀相似，或會導致延誤診治。當男士出現排尿相關症狀而求診，會透過驗血檢測前列腺特異性抗原(PSA)指數，惟單憑此指數不能用作確診前列腺癌，醫生需要以進一步方式作出診斷。泌尿外科專科林沛泓醫生指出：「早期前列腺癌有機會透過不同療法根治，而已擴散的晚期患者則可透過藥物控制病情，以維持生活質素。」

前列腺癌有別於良性增生 55歲以上男士須格外留神

隨着年紀增長，55歲以上的男士或會逐漸出現不同的泌尿問題，不少人誤以為只是小毛病，林醫生提醒：「如出現症狀，應該盡早尋求醫生的專業意見，作進一步檢查。」泌尿問題成因或牽涉前列腺如良性增生或出現癌細胞，而兩者有不少共通之病徵。良性前列腺增生是由於前列腺的體積變大，並壓到尿道，而引致小便不暢順、夜尿、尿頻及排尿不清等病徵。而前列腺癌患者亦可能出現上述病徵，患者甚至會小便見血，嚴重或晚期患者更有機會因癌細胞擴散至骨骼而致骨痛。一般建議55歲或以上男士在恆常身體檢查中加入PSA檢查，以定期監測前列腺狀況。

單憑抽血檢測PSA指數 不能確診前列腺癌

要得知前列腺有否異常，醫生一般會抽血檢測PSA指數，即前列腺分泌的蛋白質指數，惟PSA指數高並不代表一定是患上前列腺癌，其他泌尿外科問題如良性前列腺增生、尿道或前列腺發炎均有機會令PSA指數升高。林醫生指出：「要診斷前列腺癌，除了抽血檢測PSA指數外，亦包括肛門指檢，以觀察前列腺的狀態。」如發現PSA指數偏高及肛門指檢異常，醫生會建議患者接受抽取組織或磁力共振作進一步診斷，確定有否癌細胞及排除其他導致指數偏高的可能性。

新型荷爾蒙藥物助患者延壽命維持生活質素

由於前列腺癌細胞受男性荷爾蒙睪丸酮刺激而生長，抑壓睪丸酮分泌可限制癌細胞增生及擴散，因此晚期前列腺癌的治療方向通常以荷爾蒙治療為主。傳統上，抑壓睪丸酮分泌主要可透過睪丸切除手術或荷爾蒙針劑藥物，惟使用傳統荷爾蒙治療約10至18個月後，身體可能會出現抗藥性，令往後療效變差，而癌細胞亦有機會繼續生長。

而現時擴散性前列腺癌的患者可選擇以新型口服荷爾蒙藥物配合傳統荷爾蒙治療同時使用。擴散問題比較嚴重的患者，使用傳統荷爾蒙治療再加上新型口服荷爾蒙藥物及化療，能更有效控制病情。新型荷爾蒙藥物的副作用亦較化療少，減少對患者生活上的影響。有研究指出，其中一款新型荷爾蒙藥物配合傳統荷爾蒙治療下，患者的4年總生存率達7成，較只用傳統荷爾蒙療法的患者高14%，更可延後接受化療的時間。

藥費封頂計劃助患者用藥及安心抗病

前列腺癌患者年齡中位數為71歲，未必有固定收入和足夠積蓄，抗癌路上難免有經濟隱憂， 長期用藥難免構成沉重負擔。猶幸坊間有社福機構設有藥費封頂計劃，涵蓋公私營醫療機構的晚期前列腺癌患者，給予患者經濟上的支持，讓患者安心接受治療。患者只需自費首十多個月藥費，便可免費用藥直至醫生改變處方。有需要的患者可以向主診醫生了解相關資訊，以安心抗癌。

有需要的患者可向以下機構查詢：

公立醫院患者：聖雅各福群會惠澤社區藥房(電話：2831 3289)

私營醫院及診所患者：香港藥學服務基金配安心藥房 (電話：2979 0380)

以上資訊由泌尿外科專科林沛泓醫生提供