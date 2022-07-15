【健康快訊】《Unmute The Story 靜音說故事》 讓抑鬱症復元人士訴說內心絮語

抑鬱症的康復好像一個漫長的旅程，患者猶如進入山洞後迷路，而且沒有信心找到出路。他們或會認為只能獨自面對抑鬱症，所以唯有咬緊牙關，孤身走過情緒路。但其實我們可以一直靜待在旁，待他們放膽盡訴內心感受和需要。就讓我們一起豎起耳朵，透過一連8集由利民會製作的《Unmute The Story 靜音說故事》，好好聆聽復元人士的心聲。

抑鬱症患者易自責 身邊人的陪伴就是最好的愛

我們或許會覺得抑鬱症患者充滿負面情緒，長期靜默，但其實他們只是把抑鬱情緒壓抑，不敢放聲訴說。當受到刺激時，回憶就會被勾起，牽動了情緒，負面感覺便隨之而來，但患者卻不敢對外展露脆弱的一面，更可能會怪責自己。歌手張進翹（mansonvibes）也是受情緒影響的過來人，他表示：「其實受情緒困擾的我們彷彿中箭受傷，如果再批評自己，責怪自己，便會出現更多的負面情緒，就如在傷口上多插一支箭，慢慢便會變成一個惡性循環，更想在人前扮演一個沒有事的自己。」封閉自己的內心，負面情緒便一直積聚，患者更可能會傷害自己，此時就需要盡快與身邊人求助，傾訴內心想法，並尋求專業人士如精神科專科醫生及或社工的幫助。

對抑鬱症患者來說，身邊人的陪伴就是最好的愛。當患者需要接受治療或幫助，他們或會覺得等同承認自己有問題，不能控制好情緒，認為自己是個失敗者，而身邊人的陪伴，正好給予患者力量，與他們一起攜手走過這段艱難的旅程。坊間有不少社福機構如利民會，為大家提供協助及陪伴，並與抑鬱症患者同行。利民會高級經理（臨床及質素保證）鄒淑嫻女士指出：「我們知道透過陪伴，可以讓抑鬱症的朋友明白抑鬱症只是慢性病患，而不是因為失敗所致。另外，我們亦希望透過輔導及教育，讓患者及照顧者知道有何方法，在情緒不穩時給予幫助，學習與抑鬱症共存。」

復元人士親身分享 了解抑鬱症患者內心

是次利民會製作的《Unmute The Story 靜音說故事》，8集podcast邀請了不同人士如精神科專科醫生、抑鬱症復元人士、社工、歌手mansonvibes及per se作分享。鄒淑嫻女士解釋：「在錄音的過程中，復元人士慷慨分享深陷抑鬱症的細節，希望每一位聽眾都聽到他們的內心世界。聽眾收聽錄音時，就如同走進患者的內心，理解更多，知道如何支援及陪伴他們。」這亦可讓大家了解抑鬱症的種類及治療方案，明白到抑鬱症並非可怕之事，及早面對也可尋求出路。mansonvibes亦是其中一位嘉賓，他透露：「我將在podcast中與大家分享如何面對負面情緒，以及如何透過音樂和創作走出情緒低谷。如果大家想聽我的podcast，就要在7月13日起留意利民會的社交媒體！」

《Unmute The Story 靜音說故事》

播出日期：7月13日(三)起

播出平台：利民會Facebook及Instagram