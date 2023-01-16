【健康解碼】不眠不休依然精力充沛羨煞同事 醫生：情緒高漲毫無睡意是躁鬱症症狀

何小姐（化名）讀大學時成績優秀，而且實習表現出色，前途無限。畢業後投身社會，獲老闆賞識，常委以重任。近日因一項重大投資項目，她需要頻繁出外公幹。同事們見她似乎不受時差影響，長時間工作依然精力充沛，無不驚訝兼羨慕。誰知她卻有苦自己知，何解？因為她知道自己的躁鬱症發作了。

躁鬱症病如其名，患者病發時，可以進入不同的情緒狀態，包括輕躁或躁狂、抑鬱，以至混合情緒，即是同時出現躁狂及抑鬱兩種極端情緒。

精神科專科汪嘉佑醫生解釋：「躁鬱症又稱為雙相情緒障礙症（Bipolar Disorder）， 是一種情緒病，患者在抑鬱期會出現負面情緒，例如自覺一無是處、集中力和食慾下降，甚至萌生自殺念頭。反之，若處於輕躁或躁狂狀態時，則會情緒高漲、行事衝動，總是精力旺盛毫無睡意。」

原來何小姐早於大學時期已經確診躁鬱症，藥物治療下，病情得以受控。可惜由於無法定時服藥，加上長期受時差影響，終不幸發作，而且發作次數較以往頻密。何小姐目前的狀況，正正處於躁狂期。汪嘉佑醫生指出：「要預防躁鬱症發作，患者要保持穩定而有規律的生活，他們對時差特別敏感，需要輪更或經常橫跨時區的患者，例如金融業者、醫護人員和空中服務員等，控制病情的難度會較高。」

何小姐復發的情況，正好反映未能依從服藥的影響。汪嘉佑醫生表示：「傳統的躁鬱症治療主要採用多巴胺部分抑制劑和情緒穩定劑，一般而言，治療成效良好，大部分患者的情緒都能夠回復穩定。雖然如此，治療成效亦有賴患者對藥物的依從性。」

治療上，醫生會因應患者病情來處方藥物，「主要分為兩個階段 — 急性和維持治療，前者是當患者病發時，其首要治療目的是先以藥物穩定其情緒；後者是當患者已經穩定下來之後需要透過藥物去預防復發。近年一些大型臨床研究證實，單一使用長效針劑，已能有效預防病發，亦能大大提升藥物依從性。」

多巴胺部分抑制藥的長效針劑成分與口服藥相同，好處在於只需每月注射一次，藥物便會在體內慢慢釋放，從而取代每日服用口服藥。汪嘉佑醫生指出，目前歐美國家醫學界會基於三個因素，建議患者採用長效針劑，包括（一）患者無法準時或按指示服藥以致重覆發作；（二）患者不願每日服藥；（三）居住地點偏遠，求醫較困難。至於本港方面，汪醫生認為：「除以上因素之外，亦有患者想簡化藥物的療程而選擇長效針劑。患者只要對其口服藥成份並無敏感反應，便可以轉用針劑。」

汪嘉佑醫生提醒：治療躁鬱症有不同治療方案，均有其成效、副作用及限制，如有疑問，請向你的主診醫生查詢。