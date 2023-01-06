【健康解碼】中年人眼睛退化眼疾多籮籮 定期驗眼化解視力危機

人到中年，身體機能難免逐漸轉差，其中視力減退的情況就更為明顯，老花、白內障，以至青光眼及黃斑點病變等眼疾，隨著年齡增長而愈來愈普遍。雖說如此，恆常的眼科檢查有助中年人士儘早發現潛在的眼睛問題，若然本身患有糖尿病等慢性疾病，或有相關眼疾病史，更應定期接受檢查，眼疾更有可能會影響生活質素，應儘早接受治療

眼睛退化 年老必然現象

五十多歲的張先生（化名）是一位資深教車師傅，近年發現眼睛開始退化，日間駕駛時未有太大影響。不過，由於駕駛課堂多在夜間進行，當晚間開車時，隔鄰行車線的對頭燈令他的眼睛感到不適，甚至使他無法判斷路面的情況，影響工作。原來，數年前他已患上白內障，隨著視力逐漸惡化，他意識到不能怠慢，決定接受白內障手術來改善眼疾，避免影響工作及日常生活。

港怡醫院眼科名譽顧問醫生陳迅傑指出，眼睛功能會隨著年月退化，最常見是老花，平均在40至44歲開始浮現，由於眼球晶體變硬，對焦能力變差，看近的東西時會變得模糊不清，直至60多歲晶體停止硬化，老花程度就不會再加深。他說，最直接的應對方法是配戴老花眼鏡，平日工作時儘量讓眼睛適時休息，有助延緩老花惡化。

另一個中、老年人常見的眼疾問題「白內障」同樣是因退化所致，道理跟頭髮變白一樣，眼球晶體會日漸變得混濁，導致視力下降。陳醫生稱，白內障患者比較畏光，然而，並非所有人一確診就要接受白內障手術，需評估手術的風險及對病人的得益，如果像個案中的張先生般，病情已影響到日常生活，甚至是晶體變黃或啡色，便應及早接受白內障手術，隨著醫療技術進步，如今已毋須等到晶體「熟透」才進行手術，術後併發症也相對較少。

五十歲起宜定期眼檢

相對老化及白內障，青光眼及黃斑點病變就需要及早介入。陳醫生說，青光眼是眼睛的神經訊號發生故障，導致視野收窄，若然任由情況惡化，視覺神經系統受到破壞後將無法逆轉，造成視力永久受損︰「病情輕微時可以透過滴眼藥水控制眼壓，情況嚴重則可能要以激光治療或手術應對。」

至於黃斑點病變，是由於這個充滿感光細胞的位置出現異常，以致視野扭曲。陳醫生表示，大約9成黃斑點病變屬於乾性，餘下大約1成則是濕性，即血管有所滲漏或出血，這種情況有機會令眼球留下疤痕而損害視力，必須儘早使用眼內注射藥物例如抗血管內皮生長因子治療（anti-VEGF）將其修補，務求儘早將病變速度減慢。

陳醫生說，儘管眼睛會隨年月退化，惟只要適時應對，定期接受檢查，有助防眼患於未然︰「如果本身有相關家族病史、患有慢性疾病如糖尿病、深近視等，建議五十歲開始定期接受眼科檢查，最基本是檢查視力及眼壓是否異常，或是放大瞳孔觀察眼底狀況等已能有效評估眼球狀況。」他又提醒，避免在睡前使用手機，如需要使用手機亦應間中讓眼球充份休息，以免加重眼睛負擔。

*備註：

陳醫生提醒，應對眼疾問題有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應按身體狀況與主診醫生討論，選擇最適合的治療方案。