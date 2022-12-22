【健康解碼】中風後的三個月乃復康黃金期 重塑腦細胞功能 回復自理能力

中風一旦發作，可在一瞬間奪走患者的活動與自理能力，並且留下各種後遺症，對患者的身心健康及生活質素造成長遠影響。患者倘若能在中風後積極地投入復康療程，有機會重塑周邊腦細胞的功能，重建新生。腦神經科專科呂承浚醫生指出，中風後三至六個月是復康的黃金時期，患者越早開展復康計劃，得到的成效越大。

患者中風後身體經歷的巨變，與腦部遭到破壞息息相關。呂醫生指出，腦部各個位置掌管身體不同的機能，如額葉 (frontal lobe) 掌管策劃事情、活動及言語能力，受損後有機會喪失專注力和執行能力、半身癱瘓和不能表達自己；顳葉 (temporal lobe) 掌管記憶和聽力，受損後有可能會喪失記憶和難以理解言語。患者中風後腦部受損，他們較常出現的情況是認知能力及記憶變差、集中力下降、言語上無法清晰表達或理解他人的說話和四肢有活動障礙，以致他們無法與外界溝通及自理，從而減慢康復的進度，部分患者甚至因而終日足不出戶。

復康停滯 增併發症風險

若然患者在中風後一直未能開展復康，便有可能增加併發症風險。呂醫生表示：「長期卧床可能令患者的背部、腳踭等位置長出『壓瘡』，長期肌肉僵硬會造成關節攣縮，而中風所致的吞嚥困難問題會增加病人進食時『落錯格』而引致肺炎的風險。」

呂醫生指出，上述徵狀及併發症所衍生的不單是生理上的問題，部分患者更會因病情而影響精神狀態，情緒低落，甚至誘發抑鬱症等情緒病。

中風後的復康訓練，呂醫生指出：「越早做越好，頭三至六個月是黃金時期，有助患者盡早重拾自理能力。」。他亦解釋中風導致的腦細胞壞死不能逆轉，但患者只要透過適當的訓練，便能為其他腦細胞重新塑造新功能 (neuroplasticity)，讓患者重新掌握應有的技能。一般而言，醫生會和物理治療師、職業治療師及言語治療師等專業人士，按每名患者的需要而制訂復康計劃，包括恆常訓練及改善家居環境等，以配合他們的康復進度。

許多患者會問道︰「接受復康訓練後，大約多久能回復自理能力？」。呂醫生回應指出要視乎患者當初中風的嚴重程度，以及對治療的參與程度。復康治療的目標是希望患者能重拾日常生活，簡單如自行進食、更衣、如廁、洗澡，以至與人溝通、甚至重投職場等。他表示曾經遇見一位八十多歲的中風患者，病發後半身不能活動。幸而經過該名伯伯的努力，以及專業人士的介入，規劃整個復康訓練及助他融入社區，最終也能自我照顧其日常生活。

持續用藥 避免二次中風

除了復康訓練，藥物治療也是非常重要的一環，從以避免患者再次中風。呂醫生舉指部份因心房顫動而中風的患者，可長期服用口服薄血藥以大幅減低二次中風的機會。不過，薄血藥亦會提高患者的出血風險。幸而新型口服薄血藥的嚴重出血風險較傳統薄血藥（如華法林）低；而兩者都有逆轉針劑，注射後能即時中和薄血藥的作用，當遇到嚴重出血或需進行緊急手術時便能及早應對。呂醫生補充說部分心房顫動患者亦可以接受左心耳封堵術 (Left Atrial Appendage Occlusion, LAAO)，減低出現凝固血塊引致中風的機會。

呂醫生提醒各患者，中風的治療及復康有多種不同方案。各方有不同的成效、副作用及風險。患者應主動與醫生討論，並按個人自身的情況，這包括：身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合自己的復康方案。