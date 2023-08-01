【健康解碼】個人化治療方案 緩解更年期困擾

在搜尋引擎輸入「更年期」，顯示的盡是各式更年期苦況，足見婦女為此有多關注與困惑。物色和考慮各種紓緩方法之餘，個人化的荷爾蒙補充治療，亦有助改善徵狀，輕鬆過渡更年期。

婦產科專科譚靜婷醫生解釋，更年期徵狀與雌激素減少息息相關：「婦女在四十多歲左右，卵巢功能開始衰退，卵子儲備愈來愈少，不再製造雌激素。雌激素減少令月經開始失調。」

譚醫生說，收經(停經一年)年齡中位數為51歲，潮熱、陰道乾涸或灼熱、尿頻、失眠、易怒、情緒不穩定等，是更年期常見徵狀。她建議，婦女亦需留意內科問題，因為雌激素減少，也會令骨質密度下跌，及容易增加血糖水平。

留意心血管疾病風險

更年期徵狀困擾程度及收經年齡，各有不同。譚醫生說，若徵狀嚴重至影響生活質素，可向醫生求診，「部份婦女可透過改變生活習慣，飲食清淡少油少糖，以及做運動和曬太陽等，紓緩徵狀改善情緒，並減低心血管疾病風險。」另外，骨盆底肌肉收縮運動亦可改善壓力性尿滲的情況。

至於外國流行的荷爾蒙補充治療，譚醫生解釋，對醞釀停經的婦女，效益最大。荷爾蒙補充治療，是緩解更年期徵狀的其中一種治療方式，主要透過兩種途徑補充女性荷爾蒙。第一種途徑是口服藥或經皮膚吸收，其中口服配方會影響血液裏的女性荷爾蒙水平，並有效改善潮熱。第二種途徑是陰道激素藥膏或塞藥，去紓緩陰道不適，由於屬局部治療，不會影響血液內的雌激素水平。

當中口服配方，包括單一雌激素荷爾蒙藥物，適用於已切除子宮的婦女。至於子宮完整的婦女，則使用混合雌激素和黃體素的藥物，借助黃體素保護子宮內膜。然而，荷爾蒙補充治療個人化，制定治療策略時，宜與醫生商討，及平衡效益與風險。

荷爾蒙補充治療 改善潮熱

譚醫生說，荷爾蒙補充治療其中一個效益是，幫助剛收經的婦女降低心血管疾病的風險：「因為補充雌激素時，雌激素會增加血管壁的骨膠原，維持血管彈性。」

初期服用口服荷爾蒙，乳房有可能少許脹痛，通常很快消退。至於較多討論的嚴重風險，其一是血栓塞。譚醫生說，文獻顯示機會率較微，約為千分之一。若婦女本身有較大機會出現血栓塞，或有家族病史，會盡量處方局部治療而非口服的藥物，例如陰道塞藥和藥膏。

另一風險為會否增加乳癌機會，譚醫生表示，文獻指出對剛收經的婦女風險不高，加上使用荷爾蒙補充治療超過5年以上，乳癌風險才較顯著。因此臨床經驗上，處方口服混合荷爾蒙藥物時，服用期不超過5年。若婦女懷疑患上乳癌和子宮癌等雌激素相關癌症，不宜進行荷爾蒙補充治療。

譚醫生提醒，更年期治療有多種不同方案，成效及副作用各異。如有疑問，應向其主診醫生查詢。