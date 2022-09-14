【健康解碼】停經針抑制荷爾蒙分泌 斷癌細胞生長信號 減低乳癌復發風險

在本港眾多的乳癌個案中，超過三分之二屬「荷爾蒙受體陽性乳癌」（HR+/HER2-乳癌），這類個案的癌細胞依賴女性荷爾蒙生長，令腫瘤擴大，對於更年期前的女性乳癌患者而言，復發風險也會相對較高。隨著藥物治療的進步，現時有些俗稱「停經針」的藥物，能抑制未收經女士的女性荷爾蒙分泌至停經狀態，對於某些復發風險較高的女士，在術後輔助治療中配合抗雌激素藥物（Antiestrogens）或芬香環轉化酶抑制劑（Aromatase Inhibitor，簡稱AI），能減低復發風險和延長無病存活率。至於「荷爾蒙受體陽性」乳癌如果已擴散，有研究指停經針配合其他一線荷爾蒙治療及新型標靶藥物治療，可以提高未收經女患者的存活率，也同時避免化療帶來的副作用。

39歲的陳小姐（化名）多年前確診荷爾蒙受體陽性乳癌第二期，經術後治療後跟進了大約5年，最近不幸復發，癌細胞更轉移至其他身體器官。主診醫生考慮到她仍未收經，建議她注射「停經針」抑制荷爾蒙分泌，再配合芬香環轉化酶抑制劑（AI）及新型標靶藥物治療，三管齊下，藉此消滅癌細胞及延長壽命。直至現時，陳小姐的病情仍然受控，而且能如常上班，生活未有受到太大影響。

荷爾蒙助癌細胞生長

臨床腫瘤科專科戴燕萍醫生指出，像陳小姐這種荷爾蒙受體陽性乳癌（HR+/HER2-乳癌）擴散個案，是由於在癌細胞表面的荷爾蒙受體，受到女性荷爾蒙刺激而不斷增生，故此必須阻截荷爾蒙信號以避免癌細胞「作惡」。「由於女士更年期前女性荷爾蒙分泌較為活躍，故此HR+HER2-乳癌患者若為未收經的女士，可以注射俗稱停經針的『促黃體激素釋放激素促效劑』（LHRH Agonist），抑制身體荷爾蒙分泌而令身體呈收經狀態，配合其他治療以加強效果。而這種停經針一般每月注射一次，以達到抑制荷爾蒙的效果。」戴醫生說。

停經針增治療方案彈性

現時，抗雌激素藥物、AI類藥物及有些新型標靶藥物有助控制擴散性荷爾蒙受體陽性乳癌，有效延長存活期。惟戴醫生指出，AI只適合在收經狀態使用，因此在停經針面世前，年輕患者主要透過手術切除卵巢，或者盆腔放射治療去破壞卵巢功能，如今停經針則提供了患者另一選擇。

戴醫生稱，近年乳癌在各年齡層的個案均有上升趨勢，除了遺傳及年齡等因素，暴露於女性荷爾蒙時間越長（例如過早有初經或太遲收經），患上乳癌的風險也會增加。她補充，某些針對紓緩更年期症狀的荷爾蒙補充療法會增加患上乳癌風險，鼓勵女士透過調整生活習慣應對，另外亦建議女士們每星期運動至少150分鐘、戒煙、戒酒，並且定期接受乳房造影檢查，以了解乳房狀況。

戴燕萍醫生提醒︰治療乳癌有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人情況包括身體狀況、病情、負擔能力等，選擇最適合的治療方案。