【健康解碼】免疫治療 非小細胞肺癌患者的新出路

過去20年，醫學界已能將肺癌仔細分類，大部份肺癌個案為「非小細胞肺癌」，若然能在相關治療上取得突破，將為這班「大多數」患者帶來新出路，其中免疫治療近年就成為新的治療選項，角色非常重要，為第三期及第四期非小細胞肺癌患者帶來多一個治療選項。

根據香港癌症資料統計中心資料，2019年分別有5,575及4,033宗肺癌新症及死亡個案，位居前列，而肺癌主要分為非小細胞肺癌及小細胞肺癌兩大類，前者佔整體個案大約八成半。臨床腫瘤科專科李慧妍醫生指出，長期吸煙及吸入二手煙人士較容易患上肺癌，因工作關係而經常曝露於石棉、鎳及鈾等化學物質的環境下，同樣會增加患上肺癌的風險。

早期肺癌的病徵不太明顯，因此超過一半患者在確診時已是第三期或第四期。李醫生解釋，初期徵狀例如咳嗽及氣喘，容易與一般傷風感冒混淆，患者多會不以為然，然而肺癌的咳嗽徵狀是持續惡化，一旦發現久咳未止，便應及早求醫，否則病情轉差時，會出現胸口疼痛、肺積水、食慾不振及消瘦等較嚴重病徵。

準確分類 助制定治療方案

當病人懷疑患上了肺癌，就要接受影像檢查評估肺癌類別及把它準確分期。李醫生指出，由於非小細胞肺癌與小細胞肺癌的治療方向各有不同，必須先將其分類，了解腫瘤的特性，而分期有助掌握病情的嚴重性及預後情況，從而制訂相應治療方案。一般而言，醫生會透過肺部X光、電腦掃描及正電子掃描確認腫瘤的大小及癌細胞是否出現擴散，抽針細胞活檢則能評估癌症的種類，準確度較痰液化驗高。

針對不同期數的肺癌，治療方案及治療目標也有不同。李醫生表示，第一、二期肺癌較多透過手術或軀體立體定位放射治療消除腫瘤，第三期肺癌雖然癌細胞可能已擴散至近胸腔淋巴位置，治療仍能以根治為目標，「研究指單一治療不足以控制病情，加上每位病人的身體質素及年齡不同，腫瘤位置及分佈各異，不能只用一種治療方法達到治療目的。」

免疫治療 增加第三及四期患者治療方案選擇

免疫治療的原理是透過協助免疫系統的T細胞重新辨別出假扮正常細胞的癌細胞，免疫系統繼而發動攻擊及消滅這些癌細胞。

國際治療指引「NCCN」亦建議，不適合接受外科手術的第三期非小細胞肺癌患者，在接受同步電療及化療後，可配合12個月免疫治療以完成整套治療。

即使病情已達第四期，如腫瘤沒有帶有基因突變或對標靶治療無效，亦可在化療這個選項以外，多添免疫治療這個新選擇。李醫生補充，免疫治療的副作用較傳統化療少，有助維持肺癌患者的生活質素，只要密切監察病情及定期覆診，將能減低復發風險。