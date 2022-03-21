【健康解碼】免費提供癌症基因血液檢測 助肺癌患者把握治療黃金期

新冠肺炎疫情幾乎癱瘓公營醫療系統，原本在公立醫院求診的肺癌患者，治療或因此被延誤，部份人更需轉到私家醫生繼續接受治療。為了讓患者把握治療的黃金時間，一直致力於癌症診斷與治療的瑞士諾華製藥（諾華）就為在私營醫療市場求診的肺癌患者，提供為期3個月免費癌症基因血液檢測服務，費用全免，讓他們盡早接受診斷，找出誘發癌病的基因突變，藉此開展標靶治療，避免病情惡化。

癌症基因血液檢測 無創及低風險

瑞士諾華製藥（腫瘤科）香港總經理吳楚珊博士表示，香港正面臨前所未有的挑戰，作為醫療界一份子，有義務與醫護人員及香港人共度難關，為抗疫出力，期望今次贊助能減輕公立醫院的負擔，並讓肺癌患者及早得到適當診斷與治療。

肺癌是香港頭號癌症殺手，單是2019年便有4,033宗死亡個案。原來，80%至85%肺癌個案為非小細胞肺癌，而基因突變正是誘發這種肺癌的原因之一，特別是年紀較輕、或是沒有吸煙習慣的患者，與此之關聯性較大。

隨著我們對致癌基因的認識加深，常見基因突變包括EGFR及ALK，或是罕見如ROS、BRAF、METex14及MET擴增基因等，現時已有對應的標靶藥物作治療，惟前提是，患者必須在接受基因檢測，找出對應的「靶點」，以盡早制訂治療方案。基因檢測分為組織活檢及液體活檢，前者雖準確度較高，但過程相對繁複，化驗時間較長；至於液體活檢，即血液基因檢測，無創且快速，經血液化驗及基因排序後，便能判斷患者的癌症基因類型。

標靶治療 瞄準腫瘤生長特質

為甚麼基因變異也能從癌症患者的血液樣本中檢測到呢？這關係到癌細胞的基因會不停從腫瘤脫落，流入血液並在身體內循環，故此化驗血液就能洞察變異基因的存在。一旦發現肺癌患者帶有相關基因突變，便能透過標靶藥物治療。標靶藥物能夠指向癌細胞基因，目標精準，透過控制腫瘤特有的生長特質，減慢癌細胞生長及擴散，並能減少對正常細胞的影響，副作用亦較化療少。上述提及的常見及罕見基因突變例子，如今已有療效顯著的標靶藥物應對，最重要是及早接受相關檢測，洞悉「靶點」。

是次贊助計劃，將由專門為癌症病人提供快速癌症基因檢測服務的行動基因及善覓有限公司（ACT Genomics & Sanomics）提供，吳楚珊博士期望，計劃能鼓勵肺癌患者盡快接受基因測試，特別是受疫情影響而轉到私營醫療系統求診肺癌患者，不會因此而延誤診斷及治療。加上血液基因檢測不需要從患者體內取得樣本，有助減低他們進出醫院而感染新冠肺炎的機會。

除了肺癌的診斷與治療，諾華的精準醫療技術同時覆蓋其他癌症，例如諾華就與關注乳癌的非牟利機構合作，資助乳癌患者接受基因測試服務，部份計劃為免費，讓更多癌症同路人受惠。

有需要的肺癌患者可以向主診私家專科醫生查詢，並可以透過熱線3990 0720直接與行動基因及善覓聯絡，了解今次計劃及更多有關癌症基因檢測的資料。

諾華與行動基因及善覓合作推出免費進行癌症基因檢測

對象：於私營醫療市場求診的肺癌患者

贊助項目：免費進行癌症基因血液檢測

時間︰為期3個月

熱線：3990 0720