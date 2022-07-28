【健康解碼】切走瘜肉排除腸道病變 大腸鏡檢查減患癌風險

雖然市民近年對大腸鏡檢查的意識提高，但往往對檢查過程及事前準備有所忌諱，即使明白其重要性，付諸行動的人也相對較少。其實，大腸鏡檢查屬於非常安全的入侵性檢查，不單能篩檢癌症，並能及早發現瘜肉，避免癌病變。加上用於放瀉的洗腸劑大有改善，味道容易入口，毋須大量灌飲，也令坊間對大腸鏡檢查的接受程度大增。另外，醫生會因應病徵安排其他檢查，例如抽血或電腦掃描，以排除其他功能及結構性病變。

大腸癌是其中一種能被篩檢的癌症，外科專科何潔雯醫生指出，透過大腸鏡檢查，能夠將有機會演變成腫瘤的瘜肉切除，減低惡化至大腸癌的風險。雖然政府近年提倡50歲以上人士接受大便隱血測試，但她認為，對於高風險患者來說，這類檢查未必足夠：「許多時候，瘜肉未必會流血，加上瘜肉形成癌症需時，這種敏感度只有60%至70%的測試或未能及早發現癌前病變。」

高風險人士宜定期檢查

所謂高風險人士，何醫生指當大便出血或其習慣改變，例如次數轉趨頻密、大便形狀稀爛，並且偶爾伴隨腹痛，便應及早接受相關檢查；此外，若然家人曾患大腸癌，這類人士也要提高警覺。她說，大腸鏡檢查除了有助篩檢大腸癌，醫生亦會因應病徵安排其他檢查，例如抽血或電腦掃描，了解患者是否出現功能上或結構性問題，從而對症下藥。

提到大腸鏡檢查，不少人會感到抗拒，何醫生坦言，接受檢查人士普遍會擔心事前戒口及放瀉過程，以及過程中肚脹的不適感，導致接受篩檢的意慾減少。她稱，大腸鏡檢查前3日要開始低渣飲食，盡量選擇難以形成大便的食物，例如蔬果，前一天盡量進食流質食物及飲用洗腸劑：「洗腸劑的原意是清理腸道宿便，令醫生在檢查中能看清楚內裡情況，包括微細瘜肉及黏膜位置。」

排清宿便增檢查準確性

然而，傳統洗腸劑氣味難聞，而且需要飲用4公升容量，容易令人吃不消，有人更會因此「偷工減料」，令宿便殘留腸道內。何醫生警告，如沒有完全放瀉乾淨，宿便有機會影響檢查成效，例如看漏了微細瘜肉，無法排除癌變風險，加上醫生需要費時沖刷腸道，令檢查時間大增。隨著洗腸劑技術進步，現時有些洗腸劑不僅改善了味道，亦毋須再大量飲用。何醫生說，這類洗腸劑為沖劑，只需將它溶解於150毫升液體飲用，整個洗腸過程病人需要飲用三包沖劑，再飲用大約2公升飲料，而飲料可以是沒有渣的湯水或電解質飲品，接受檢查人士可以自主選擇。

接受完大腸鏡檢查後，如發現存在瘜肉，會將其切除並進行病理化驗。何醫生指出，若然屬於腺體管狀瘤，或較容易演變成癌症，便會建議對方2至3年內再接受相關檢查以監察病情；如果切出的瘜肉為惡性，則會視乎其侵蝕至黏膜的深度，再制訂治療方案。她提醒，如能及早發現大腸癌並根治，存活率相對較好，惟已擴散的話，5年存活率只有15%，故此必須早診早斷，避免不可逆轉的後果。