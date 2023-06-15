【健康解碼】及早用藥防病變 遠離銀屑病關節炎

銀屑病患者除了要承受皮膚乾燥、痕癢及出現厚厚的皮屑等症狀外，身體亦有機會出現其他共病，例如銀屑病關節炎等。患者的關節會出現紅腫、發炎的情況，以致影響活動能力，嚴重更可導致關節永久變形。醫生指出，及早使用藥物以及改變生活習慣，是阻截銀屑病演變成銀屑病關節炎的關鍵，而使用生物製劑更能減少病變風險，患者不要灰心。

高達42%患者演變至關節炎

銀屑病又稱「牛皮癬」，是一種常見的自身免疫疾病，在香港，每1,000人便有3人患有銀屑病，病發高峰期是15至20歲及55至60歲。目前銀屑病的成因未明，但估計與T細胞活躍程度過高有關。

皮膚及性病科專科醫生陳湧醫生解釋，T細胞是免疫系統中主要細胞類型之一，就銀屑病患者的情況而言，由於T細胞錯誤地攻擊健康的皮膚細胞，釋放發炎因子來攻擊皮膚，因此引起發炎反應。

他續指出，由於銀屑病是一種自身免疫系統疾病，因此不單會影響皮膚，亦牽涉身體其他系統及器官。陳醫生說：「可引起的共病包括銀屑病關節炎、代謝綜合症、心血管疾病、炎症性腸病、身心壓力、糖尿病、高血壓和脂肪肝。」 其中的銀屑病關節炎，影響高達42%的銀屑病患者。而男性、高BMI及患有指甲銀屑病，都是誘發銀屑病關節炎的高危因素。

患者陳先生於2008年開始出現銀屑病的病徵，但因為症狀輕微而沒有求診。直至發病約兩三年後，他的家人察覺其銀屑病已蔓延至額頭，影響外觀，陳先生才願意求醫並接受治療。他使用了外用類固醇藥膏以控制病情，可惜病情反覆，除了影響日常生活及睡眠質素，他甚至因為外觀問題而遭受歧視。最近半年，他的手指、手腕及腳關節更開始腫脹及疼痛，出現銀屑病關節炎病徵。

使用生物製劑 大大減低病變風險

陳醫生指，銀屑病關節炎常攻擊患者的遠端指或趾關節，令手指及腳趾末節的細小關節出現紅、腫、熱和痛，猶如「香腸」般，另外亦可導致脊柱炎、骼關節炎及韌帶連接骨的交着點發炎等，關節有機會受到侵蝕及出現骨質增生，令關節永久變型。

不過，銀屑病關節炎是可以及早預防或延緩惡化。目前可透過非類固醇抗炎藥物、免疫抑制劑及生物製劑等藥物治療銀屑病關節炎。陳醫生引述一項研究指，相比其他藥物治療，生物製劑能夠有效減低銀屑病關節炎的發病風險。此外，銀屑病關節炎患者平日亦可透過水療及物理治療等方法，紓緩關節不適及疼痛，亦應避免曝曬或用過熱的水洗澡。他提醒，治療方法有很多種，各有成效及副作用，患者如有任何疑問，應該向主診醫生查詢意見。