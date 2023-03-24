【健康解碼】嚴重哮喘損肺功能增死亡風險 生物製劑減發作次數維持生活質素

哮喘威脅患者的健康，在醫生的角度而言，哮喘死亡個案一宗都嫌多：持續的氣促喘鳴等不僅損害肺功能，嚴重發作更可能導致死亡。過去嚴重哮喘患者只能依靠口服類固醇藥物（OCS）紓緩病徵，惟患者用藥後卻會出現不同副作用，令他們進退兩難；而生物製劑則打破這個困局，它能抑制導致哮喘的炎症反應，部份人甚至可以因此「搣甩」口服類固醇藥物，擺脫「OCS」副作用的困擾。

四十八歲的阿宇（化名）大半生活在哮喘的陰霾下，廿多歲起一直飽受喘鳴、氣促及呼吸困難等病徵困擾，如他所言「一個月一小發，兩個月一大發」，從不間斷出入醫院接受治療。儘管他聽從醫生指示依從用藥，病情始終未能受控，甚至令他多年來一直無法正常工作。

持續發作 入院少不免

哮喘發作固然使人懊惱，更令阿宇困擾的，是長期服用類固醇的副作用，不止周身骨痛，更出現糖尿病等併發症；尤幸，隨著更多療效顯著的藥物面世，他終於等到毋需長期使用類固醇的一天，主診醫生評估過其病況，認為他適合使用生物製劑控制病情，首次用藥三個月後，他已不用再使用口服藥物，而且嚴重發作的次數大減，只需定期覆診便可，生活質素可說是廿多年來最理想。

像阿宇這類嚴重哮喘個案，文獻指大約佔整體哮喘患者約百分之五，而呼吸系統科專科石嵐軒醫生則表示，臨床上的實際數字，可能不止於此。

根據全球哮喘防治創議（GINA）定義，嚴重哮喘是指接受過高劑量治療後，病情仍未受控，或需要使用同等治療控制。石醫生認為，撇除用藥依從性較差，或未有主動避免致敏源等因素，的確有些患者即使用到頗高劑量藥物，症狀也沒有改善︰「由朝到晚都出現氣促，日積月累下，肺功能會受損，某些年紀大的患者更可能以輪椅代步。我們最擔心是第一、二次發作，已是最嚴重一次，患者有機會因此死亡。」

減少使用口服類固醇

嚴重哮喘個案患者或需要使用到口服類固醇藥物，石醫生指儘管它的副作用較多，包括肥胖、高血壓、糖尿病及骨質疏鬆等，惟仍是應對哮喘發作的最有效藥物，必要時會為高風險患者處方低劑量用以「看門口」，直至生物製劑出現，減輕了嚴重哮喘患者使用類固醇的需要。

「生物製劑可以抑制導致哮喘的炎症發生，適合嗜酸性粒細胞（EOS）及免疫球蛋白水平較高的嚴重哮喘患者使用，配合吸入式類固醇作為基礎治療，不單能把病情控制好，根據臨床經驗，大約八成人更在用藥後可停用口服類固醇藥物。」石醫生說。

現時，本港有多種針對嚴重哮喘的生物製劑，包括針對免疫球蛋白E、白細胞介素5（IL-5）、白細胞介素5受體α（IL-5α）及白細胞介素4與13（IL-4/IL-13) 等。石醫生指患者必須接受抽血檢查及臨床評估，以確立用藥的必要性及哪款生物製劑適用，接受治療亦要持之以恆，切勿因症狀稍有好轉而自行停藥，否則或增加復發風險。

備注：石嵐軒醫生提醒，嚴重哮喘的治療有多種不同方案，各有成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人身體狀況、病情及承擔能力等，選擇最適合的治療方案。