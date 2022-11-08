【健康解碼】在職媽媽壓力爆煲 多重角色 疫情陰霾 隨時鬱到病

為人父母甚艱難，特別是在新冠肺炎大環境下，在職媽媽所面對的衝擊更是前所未有，不僅要為子女防疫把關，更要保住飯碗，承受的壓力可想而知。有醫生指出，女性多重角色容易令她們情緒爆煲，疫情期間就遇過不少求助個案，提醒女士如負面情緒持續，必須「搵人幫」，過度抑壓或增加患上抑鬱症風險。

精神科專科黃嘉怡醫生於今年第五波疫情期間，認識了幾位因情緒問題而求診的在職媽媽，其中陸太太（化名）最使她印象難忘。

黃醫生憶述，陸太太在疫情爆發時情緒顯得非常低落，深感自己無法照顧好小朋友，也無法兼顧日益繁重的工作，結果久鬱成疾。「這位患者的自信心低落，所看到的事情都是灰色一片，就連自己的小朋友也不敢抱在懷中，充滿愧疚，傷心落淚，甚至要求老公離婚，覺得自己已無法為人妻子及母親。」她說，猶幸對方得到丈夫支持，終能勇敢面對，在接受心理治療及藥物的幫助下重現笑顏。

快意缺失 宜盡早求醫

無可否認，在職媽媽兼顧不同角色，若然未能紓緩壓力，很大機會「鬱到病」。黃醫生指出，由為人子女到成為妻子及媽媽，部份女士的確難以適應一時間的轉變，加上不少人仍要工作，多重身份往往是壓力來源︰「特別是疫情期間，在家工作之餘，更要照顧家中大小事務，例如安排子女網課，或是為疫情把關等，均會使人壓力大增，出現煩躁及焦慮，繼而影響日常行為及想法。」

黃醫生直言，這類壓力爆煲的患者未必意識到情緒出現問題，但卻會反映在身體上，例如失眠、胃口改變及精神緊張，久而久之，情緒就會越趨負面，甚至變得對生活小事也無甚興趣。她提醒，有些患者未有正視情況，最終動輒對子女呼喝或打鬧，結果影響到親子與婚姻關係。

多機制藥物 改善執行能力

積極求醫是應對抑鬱症最有效的方法。黃醫生表示，如果負面情緒持續數星期，就應及早求診︰「藥物是對抗抑鬱及焦慮情緒的其中一種治療方法，配合心理治療多管齊下，有助患者穩定病情及學懂如何表達情緒。」

不過，部份抑鬱症患者對用藥始終有所忌諱，黃醫生就指，負面情緒會影響到專注及執行能力，由於腦部傳遞物質失調，現時一些新型多機制藥物（Multi-modal）就能平衡這些傳遞物質水平，有助回復執行能力，減低對生活及工作的影響。她補充，治療會因應患者的實際病情而定，透過評估病況、體質、生活背景及副作用等，選擇最合適的藥物，患者並要定期覆診以調控藥物劑量，藉此有效治療情緒及減低對患者的影響。

黃嘉怡醫生提醒，治療抑鬱症有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，並按個人情況包括身體狀況、病情、工作及生活、治療期望等，選擇最適合的治療方案。