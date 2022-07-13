【健康解碼】大腸癌篩檢排除癌前病變 新型洗腸劑減事前準備不適

大腸癌是本港第二號癌症殺手，然而它卻是眾多癌症中最能被預防之一，只要定期接受大腸鏡檢查，剷除可能誘發癌變的瘜肉，威脅就能一掃而空。儘管如此，普羅大眾對大腸癌的篩查意識仍然較低，究其原因，或與我們對這種入侵性檢查的了解不深有關，特別是事前準備與可能引起的不適，也令人為之腳步。

現時，政府提倡50至75歲人士在無症狀下接受大便隱血測試，如屬陽性，則建議轉介至專科評估。腸胃及肝臟科專科房嘉略醫生指出，隱血測試有其局限性，它無法洞悉大腸早期病變及檢測出瘜肉，對於高風險人士略為不足。所謂高風險，是指有相關家族病史、大便習慣改變及大便帶血及黏液等，他認為，這類人士定期接受大腸鏡檢查會較為合適。

殘留宿便減檢查準確性

為甚麼大腸鏡檢查如此重要呢？房醫生解釋，大腸內的瘜肉在若干時間後會演變成腫瘤，大腸鏡檢測則能偵測瘜肉及早期病變，並能同時將瘜肉切除，達至預防癌症的果效。當切除瘜肉後，醫生會安排病理化驗，分辨其種類及尺寸再安排進階檢查，並制訂下一次檢查時間表，一般而言，若然瘜肉屬於惡性，大約1至3年後便要再接受檢查。

然而，事前準備往往令不少人抗拒接受檢查，事前三天起要控制飲食，避免進食高纖食物，事前一晚則建議進食流質食物，例如清湯及粥水，再飲用洗腸劑，確保檢查過程安全及順利。

新型洗腸劑 飲用方式彈性

房醫生指出，洗腸劑的作用是排走腸道的宿便，確保腸道內沒有阻塞，以便醫生觀察內裡狀況：「如果腸道內殘留大便，有機會因此遮蓋了一些微細瘜肉，無法排除潛在病變，更令內視鏡穿探大腸的難度大增，增加穿腸風險。」部份人之所以抗拒一連串準備，主要與洗腸劑有關。他稱，傳統洗腸劑氣味較為難聞，有如揮發性的塑膠味，而且每次要飲用2公升，重覆兩次，部份人灌飲大量液體後或出現肚脹不適，拒絕飲用確實在所難免。

其實有些新型洗腸劑已擺脫難飲難聞形象，房醫生指這些洗腸劑氣味相對容易接受，味道似橙汁，飲用方式也有所不同：「只要將洗腸劑溶解於150毫升液體，再飲用2公升飲料，例如沒有渣的湯水或電解質飲品，重覆一次便可，接受檢查人士能夠自主性選擇，接受程度相對較好。直至大便排出清晰的液體，就代表過程完成。」而醫學界近年也倡議這種檢查在日間中心進行，早上檢查，下午出院，減低對接受檢查人士的影響，除非他們年紀較大或患有長期疾病，則會建議留院觀察。

根據美國胃腸道學會建議，年屆45歲人士便應接受大腸癌篩查，房醫生認為，大腸癌近年呈年輕化趨勢，加上飲食西化及生活習慣改變，及早進行相關檢查是必須的。他提醒高風險人士，瘜肉及早期癌變並沒有任何病徵，只能透過篩檢識別，否則待症狀出現時或可能已屬難以逆轉的狀況。