【健康解碼】女士更年期易高膽固醇 非典型冠心病徵狀要留神

更年期間，女士體內女性荷爾蒙分泌下降，除了較為人知的潮紅、情緒波動等變化外，膽固醇水平也可能變高，增加心血管病風險。有專家指，高膽固醇並無徵狀，加上女性冠心病患者的徵狀偏向非典型，提醒女士停經前後都應多注意膽固醇及心臟血管健康。

更年期壞膽水平增達兩成

心臟科專科醫生陳堅燕醫生解釋，女性荷爾蒙可維護體內不同器官及機能，包括控制膽固醇水平。到了更年期，女性荷爾蒙分泌不如以往，低密度脂蛋白膽固醇（俗稱「壞」膽固醇）及三酸甘油脂便會上升。研究數據指，停經前和停經後一年，以上兩個指標平均增加15%至20%。「停經亦意味女士年齡漸長，更大機會出現中央肥胖、糖尿病、高血壓等問題，都會影響膽固醇水平。」

那麼，停經後的膽固醇水平有否明確數值？陳醫生則表示，指標需考慮多個因素，例如年齡、是否患有其他疾病，例如糖尿病、冠心病、中風，甚至曾經「通波仔」，她舉例：「概括而言，壞膽固醇愈低愈好，若有多重風險因素，須控制在1.8mmol/L或以下。」

停經後 有「心事」

雖然壞膽固醇過高並無即時危險，但隨著時日漸長，壞膽固醇會在血管壁不斷累積，堵塞心、腦、周邊血管，引發不同健康危機，例如突發性心臟病和中風。

高膽固醇沒有病徵，通常患者在血管出現問題時才有所察覺，以冠心病為例，患者可能感受到心口翳痛、活動時氣喘等等，但要注意，女性冠心病患者較常出現疲倦、暈眩等非典型病徵，令患者低估病情，延遲診治。

正因女士未必察覺膽固醇和血管問題，她們更應「主動出擊」，多留意自身變化，也應定期抽血，檢驗膽固醇分布、血糖、甲狀腺分泌等指標，醫生將根據個別情況，判斷是否需要進一步檢查或治療。

降膽固醇藥多元化

陳醫生解釋，現時有多種控制膽固醇的藥物，針對體內不同製造和吸收膽固醇的機制：「第一線治療通常會使用口服他汀類藥物，另一類口服藥可減低腸臟吸收膽固醇；另有PCSK9抑制劑，屬於針劑藥物。」

陳醫生提醒，藥物成效再佳，患者也不能忽略培養良好生活習慣的重要性，她分享了以下生活貼士：

均衡飲食，多吃新鮮、高纖維食物；少吃肥膩、內臟、加工食品 適量運動，每週至少運動五次，每次30分鐘，運動種類視乎身體狀況與興趣，例如散步、慢跑、游泳、踩單車 馬上戒煙 減少飲酒

備註：以上內容僅供參考，治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。

心臟科專科醫生陳堅燕醫生