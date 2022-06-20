【健康解碼】小心類風濕性關節炎 青壯人士周身骨痛 及早診治護關節

正值青壯，居然也會關節痛？或是類風濕性關節炎來襲？許多人以為「關節炎」只會發生在長者身上，但專科醫生指出，類風濕性關節炎與退化性關節炎有別，前者是免疫系統失調問題，需要儘早診治，延誤診治可引致關節變形。

紅腫熱痛 儘早求醫

風濕病科專科醫生黃佩茵醫生解釋，類風濕性關節炎是一種自身免疫系統失調引致的疾病，患者的免疫系統認錯關節為外敵，繼而作出攻擊，引致關節滑膜發炎，關節出現紅、腫、痛、熱等不適；除關節之外，患者其他身體組織也可能受到侵害，例如眼睛、肺部等等。她補充，此症的患者為女性居多、以30至50歲人士最常見，並不一定是「長者病」。研究亦發現吸煙會增加此病的風險。

一般而言，患者如果持續有關節紅、腫、痛、熱超過六週應該就醫，但黃醫生表示，這不代表患者必須等滿六週才求助，因為「病向淺中醫」，病情愈早控制，愈能減少損害的關節；相反，若拖延處理病情，經年累月炎症將侵蝕關節，或會造成無法逆轉的破壞。

治療目標：病情緩解

類風濕性關節炎的治療目標為達致緩解，讓患者恢復正常生活。所謂緩解，包括患者關節不再紅、腫、痛、熱，血液指標如紅血球沉降速率、C反應蛋白等數值回復正常水平，以及超聲波檢查下不見關節發炎的跡象等等。「國際上有不同指標判斷病情是否緩解，常用的有DAS28指數，它記錄28處關節的情況，幫助醫護人員了解病情活躍程度，作為制定治療方案的依據。」

在達致緩解上，藥物治療的角色最為關鍵，用藥的目的在於調節免疫系統，制止它繼續自我攻擊身體各部位。藥物主要分為幾類，一類是口服改善病情的抗風濕藥，可以抑制免疫系統，紓緩關節腫痛的情況。另一是類生物製劑，能針對性抑制引致發炎的細胞分子，減低疾病的活躍程度。生物製劑的例子包括抗腫瘤壞死因子、抗第六介白素、T細胞協同刺激調節劑等；而比較新的一類是口服藥JAK激酶抑制劑，透過抑制JAK激酶控制病情。至於患者適合哪一種治療方案，取決於患者的病情和意願，譬如患者確診時發炎嚴重，且已影響多個關節，就可能需要早些考慮採用生物製劑的治療。

配合非藥物治療

黃醫生續指，非藥物治療及適量運動也有助患者管理病情：「如需要時在日常生活中使用輔助工具、適當做伸展運動和充份休息都有助減輕關節負擔。另外，合適的病人可以透過水療，借助水中的阻力鍛鍊患者的肌肉，改善關節的活動能力、在水中進行紓緩痛楚的動作。」

最後，黃醫生寄語患者積極面對病情，因為這疾病是「醫得早，醫得好」。原來，病發後首兩年是治療黃金期，若病情在初期控制得宜，可以大大減低關節受損的風險，維持肌肉關節骨骼的健康。