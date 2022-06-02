【健康解碼】年輕也會膽固醇超標 及早正視免血管病變

「我這麼年輕，高膽固醇與我何干？」許多人以為，膽固醇超標只屬長者問題，但事實上，本港不乏年輕案例，部分甚至已經出現心血管病變。醫生表示，年輕高膽固醇人士的長遠風險較高，需要及早控制指標，守衛血管健康。

遺傳、飲食相關

為何年輕人也會高膽固醇？心臟科專科醫生吳基恩醫生解釋，不少年輕個案都可能患有家族性高膽固醇血症。這是一個遺傳病，患者基因產生變化，肝臟因而無法移除「壞」膽固醇，令血液中的「壞膽」過高。除此之外，港人的飲食漸趨西化，常吃肥膩、油炸、加工食品，不利膽固醇控制。

近年年輕個案增加，也與膽固醇標準降低和疾病教育有關。「以往『壞膽』指標比較寬鬆，但醫學界發現較低水平能為血管提供額外保護，因此國際指引不斷調低合格水平；另外，愈來愈多港人主動接受身體檢查，亦增加了個案發現數目。」

置之不理 血管垂危

「壞膽」在血管中積聚，令血管收窄甚至堵塞，損害不同身體部位，嚴重更可致命。吳醫生以心臟為例：「『壞膽』最常在冠狀動脈累積，隨著冠狀動脈不斷收窄，血液和氧氣便難以進入心臟，造成突發性心臟病和心臟衰竭。」

吳醫生指出，雖然「壞膽」超標的即時風險不高，但若年輕患者沒有及時診治，風險便會一直累積，長遠造成不能逆轉的破壞。

年輕個案分享

20出頭的黃小姐（化名）突然胸口劇痛，需要入院治理。檢查發現，她出現急性心臟病發，其冠狀動脈已嚴重阻塞，「壞」膽固醇水平亦較正常高一倍之多。

針對阻塞問題，醫生為黃小姐進行緊急「通波仔」手術，重新打通冠狀動脈；至於「壞膽」超標，醫生則處方高劑量口服他汀類降膽固醇藥，用以抑制肝臟製造「壞膽」，減低「壞膽」積聚再次導致心臟病發的風險。

及早檢查 改善習慣

要及早偵測年輕膽固醇問題，吳醫生建議18歲以上人士抽血檢查膽固醇，排除家族性高膽固醇血症。如發現超標，就應馬上跟進；如屬正常，可相隔一段時間再檢驗。

吳醫生提醒讀者，切勿恃著年輕就揮霍健康，反而應從年輕開始保持良好生活習慣。飲食方面，盡量少脂肪、少煎炸、少醬汁，避免進食內臟、高膽固醇海鮮；運動方面，每週可進行不少於150分鐘帶氧運動。以上方法，均有助管理膽固醇、血糖、血壓和體重，減低心血管病風險。

備註：以上內容僅供參考，治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。