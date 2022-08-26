【健康解碼】延醫銀屑病或致併發症 生物製劑治療助控制病情

一旦皮膚出問題，患者的自信心及社交生活都會受影響。患有銀屑病的病人，除了要面對疾病帶來的痛苦，還要承受旁人的目光。其實銀屑病不具傳染性，亦非不治之症，現時有多款生物製劑都能有效改善病情，只要患者願意踏出治療的第一步，便有機會扭轉人生。

銀屑病的病徵，包括皮膚會出現鮮紅或深紅色的疹塊，並有大量銀白色皮屑。皮膚科專科陳俊彥醫生指出，部分病人誤以為治療銀屑病需要一生使用類固醇藥膏，而拒絕求醫。一旦延遲治療，便有機會引發更嚴重的情況，例如是紅皮皮症及膿包性銀屑病。「有百分之一的病人會出現紅皮症，會發高燒，打冷震，血壓低，心跳快。」

至於膿包性銀屑病患者，全身的皮膚都可能會出現膿頭，這些膿頭很容易連結成一大塊，當膿頭破損，身體便會出現多個傷口，嚴重的話可引致敗血症。陳醫生補充，有五至八成的病人會患上關節炎，病人會覺得關節腫和痛，甚至變形，影響日常生活。一旦關節變形，情況便不能逆轉。

傳統治療 副作用較多

陳醫生表示，銀屑病分為輕度，中度及嚴重程度，醫生會視乎皮屑佔患者身體的面積大小，疹塊顏色，皮屑的厚度及甩皮的情況，以判斷其嚴重程度。如果病情輕微，醫生會建議病人改善生活習慣及使用類固醇藥膏，而中度至嚴重程度的病人，如果使用藥膏的效果不顯著，便可能要接受光學治療或服用免疫系統抑制劑。

不過這些方法都有副作用，而且效療不算十分高。陳醫生舉例，長期使用類固醇藥膏，病人的皮膚會變薄及蒼白，較易有瘀傷，甚至有機會出現高血壓、高血糖、骨質疏鬆、免疫系統下降及內分泌系統失調等情況。至於服用免疫系統抑制劑，則會減低患者的白血球功能和免疫系統，增加感染細菌、真菌及病毒等風險，肝臟及腎臟功能亦有機會受影響。

生物製劑 安全性高

銀屑病是由於免疫系統失調，令某些淋巴細胞變得活躍，從而分泌一些發炎因子，導致皮膚出現炎症。生物製劑的概念就像標靶藥，能針對性地抑制發炎因子，其療效及安全性較高。

現時市面上有多種生物製劑可供選擇，陳醫生說，如果病人的銀屑病關節炎很嚴重，又或者有其他免疫系統疾病，例如虹膜炎，或發炎性腸病等，需要短時間內控制病情，便可考慮使用對抗甲型腫瘤壞死性因子的生物製劑。但如果想快速處理皮膚問題，便可考慮對抗白細胞介素17的生物製劑，使用大約一個月左右便有明顯療效，但如果病人有嚴重的發炎性腸病，就不適宜使用︰「選擇哪一種生物製劑，醫生要與病人詳細商量，因應病人實際病情以及有沒有其他疾病等因素，才能制訂適切治療方案。」