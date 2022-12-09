【健康解碼】強直性脊椎炎 損活動能力 及早對症下藥減惡化

腰背痛問題困擾不少都市人，許多患者會將之直接與「身體隨年齡增長老化」或勞動過後的不適劃上等號，但市民需留意，倘若相關疼痛徵狀是在睡眠途中出現，可能是與「強直性脊椎炎」有關。有風濕病科專科醫生指出，強直性脊椎炎和退化性脊椎炎的症狀相似，患者會感到脊椎疼痛，不過兩者分別之處可循年齡、症狀出現時間及檢查體內發炎指數等來診斷。現時有針對強直性脊椎炎的藥物與非藥物治療方案，其中針劑生物製劑是常用的藥物類型，亦有口服JAK抑制劑，較適合對「打針」感抗拒或恐懼的患者。

一名30歲從事金融行業的男士，曾經在多年前出現虹膜炎的情況，當時獲處方眼藥水後，症狀得以紓緩。直至今年五月，他出現膝蓋及腰椎關節痛楚，影響日常生活和工作，但由於同時有發燒症狀，導致增加求醫的難度。在當時新冠肺炎疫情嚴重下較難就醫；最終經檢驗體內發炎指數，HLA-B27基因及磁力共振檢查後，被診斷患有強直性脊椎炎，並處方使用針劑生物製劑，病情現時穩定。

風濕病科專科醫生陳珮珊醫生指出，強直性脊椎炎是一個與免疫系統相關的疾病，常見於年輕男士身上，主要影響腰骨、脊椎、盆骨、骶髂等關節，周邊關節如膝蓋、腳跟、足底筋膜等亦會出現發炎。大部份患者體內有HLA-B27基因，可透過抽血來幫助診斷。

強直性脊椎炎 年輕個案比例較高

有別於較常見於長者或從事較多體力勞動人士身上的退化性脊椎炎，臨床上「強直性脊椎炎」個案普遍較年輕，亦常見在睡眠中途、凌晨時間出現腰骨疼痛。陳醫生指出，強脊病情較嚴重者，可能會因疼痛折騰而徹夜難眠，影響睡眠質素。若病情持續，患者腰椎關節會越趨繃緊、骶髂關節會隨着發炎時間增加而融合。長遠而言，會影響患者的活動能力，可能連彎腰等簡單動作亦無法做到，而彎曲的脊椎也影響患者外觀。

此外，強脊病情亦可能會波及其他器官，增加各種併發症的風險，例如導致視力減退、大便出血或肚瀉等。陳醫生續指，強直性脊椎炎暫時沒有完全根治的方法，若發炎徵狀未能受控，可令心血管受影響，增加患冠心病的機會。

強直性脊椎炎的治療方案，可分為藥物與非藥物兩大範疇，常用的藥物包括改善病情風濕藥，可改善周邊關節的問題，但對脊椎發炎的情況改善不大；倘若患者出現眼睛或腸道發炎，醫生可能會安排他們及早使用生物製劑治療。現時針劑生物製劑大部份經皮下注射；近年，亦有口服JAK抑制劑，患者可按個人需要作選擇，並與主診醫生商討，而口服JAK抑制劑亦較受一些對「打針」感抗拒或恐懼的患者接受。

消炎止痛藥亦常用於紓緩強脊痛症，惟只屬「治標不治本」，可有助短暫止痛，但沒有處理根源問題，長期服用也可能影響腸胃及肝酵素，病人需依循醫生指示謹慎用藥。

員意見。

*備註︰陳珮珊醫生提醒以上內容僅供參考，治療有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應與醫生討論，再按個人情況包括身體狀況、病情、承擔能力等，選擇最適合的治療方案。