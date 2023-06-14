【健康解碼】「後新冠」時代 長期病患更需保持警惕

隨著新冠病毒疫情降溫，市民生活回復正常，或會忽視新冠病毒的嚴重性。健康人士感染新冠病毒後或能很快復原，但長期病患者感染病毒後，若沒有及時並適當地處理，後果可大可小。有醫生提醒，長期病患者感染新冠病毒後可能會引致不同併發症，繼而令其慢性疾病惡化。因此，患者應採取適當的預防措拖，避免因感染新冠病毒而併發致命的疾病。

免疫系統弱 併發症更易出現

雖然新冠疫情的陰霾逐漸消退，但長期病患者仍然不能掉以輕心。根據衞生署統計，因感染新冠病毒導致死亡的個案中，超過九成為長期病患者。港怡醫院家庭醫學顧問醫生倪曉暉解釋，當新冠病毒進入身體時，長期病患者未必有足夠免疫力對抗病毒，因而令病毒更容易破壞身體內的器官；此外，身體產生重大炎症也可導致器官受損，加重長期病患者身體機能的負擔。因此，長期病患者患重症而需要入院的機會和死亡率亦相對較高。

長期病患者如不幸感染新冠病毒，在治療上也必須更為小心。感染新冠病毒常見的病徵除了發燒、喉嚨痛、咳嗽等，病毒也容易牽連腸胃不適導致嘔吐、腹瀉，有機會影響進食，甚至缺水。患有糖尿病的病人要特別留意血糖波幅變化，必須定時進食和補充足夠水份，不應擅自改動服藥的次數或藥物的份量。此外，患有腎衰竭的病人也同樣要慎防缺水，另需謹慎選用退燒消炎類藥物，因此類藥物有機會對腎臟造成傷害，加劇腎衰竭的情況，患者不應胡亂服食成藥。患有心血管疾病的患者，因新冠病毒或會令血管發炎，增加血管堵塞的風險，一旦影響心臟血管，可引致心肌梗塞，因此患者應加倍注意自己的身體變化。醫生強調，除了要妥善處理新冠病毒的病情外，患者亦不能忽略已知的慢性疾病，更不應擅自停服日常藥物，例如降血糖藥、降血壓藥及心臟病藥，以免導致慢性疾病情況轉差，誘發併發症的機會。

徹底痊癒需時 配合運動增強抵抗力

即使體內的新冠病毒消失，亦不一定代表患者已完全痊癒，因新冠後遺症（又稱「長新冠」）的現象屢見不鮮。長新冠是指新冠患者康復後，出現持續超過4星期的症狀，包括疲倦、記憶力差、氣促、心悸、失眠等。有香港研究團隊發現，近八成新冠康復者在六個月後仍受長新冠困擾。長新冠常影響呼吸系統，如患者康復後仍持續咳嗽、氣促、運動耐力不足，便可能與長新冠有關。此外，對於有長期呼吸道疾病的患者，更有機會令已有呼吸道疾病的情況變差。如果患者懷疑自己的病情惡化，應儘快求醫。

長期病患者在感染新冠病毒後，康復期可能十分漫長，除了要應對長新冠，更需要提升免疫力至感染前的水平。倪醫生鼓勵患者要正面積極面對，切勿輕易放棄，透過調節生活習慣、適量運動恢復體力，增強免疫力，從而抵禦病毒入侵。另外，長期病患者感染新冠病毒後，日後出現各種併發症的機會或會更高，因此患者需要更悉心照料自己身體。如患者對自己的身體狀況產生疑問，不妨向你的主診醫生查詢。

